İsmail Saymaz'dan Halk TV'ye yanıt:

Halk TV'den ayrılarak Sözcü TV'ye geçen gazeteci İsmail Saymaz, "Bağımsız, bir işverenin sahibi olduğu medya grubunda olmayı çok istiyordum ve bu fırsat ikinci kez ayağıma geldi" diye konuştu.

Gazeteci İsmail Saymaz, yaklaşık 20 aydır çalıştığı Halk TV ile yollarının ayrıldığını duyurdu. Saymaz'ın Sözcü grubuyla anlaştığı, hem Sözcü TV'de program yapacağı hem de gazetede yazacağı öğrenildi.

Sözcü TV'de Fatih Portakal’ın sunduğu Ana Haber'e çıkan Saymaz, "Bağımsız, bağlantısız bir işverenin, gazetecilikte aileden yetişmiş bir işverenin sahibi olduğu medya grubunda herhangi bir çıkar odağının baskısı altında kalmadan ve ona göğsünü gererek yayıncılık yapabilme çabasının içerisinde olmayı çok istiyordum ve bu fırsat ikinci kez ayağıma geldi" diye konuştu.

Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

"Ben 20 ay önce buradan ayrılmıştım. O zaman belli tercihlerin sonucunda ayrılmıştım. 20 aylık süreçte burada olmanın daha da anlamlı ve değerli olduğunu fark ettim. Özellikle bağımsız, bağlantısız bir işverenin, gazetecilikte aileden yetişmiş bir işverenin sahibi olduğu medya grubunda herhangi bir çıkar odağının baskısı altında kalmadan ve ona göğsünü gererek yayıncılık yapabilme çabasının içerisinde olmayı çok istiyordum ve bu fırsat ikinci kez ayağıma geldi."