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İsrail, yine TRT ekiplerini hedef aldı

İsrail, yine TRT ekiplerini hedef aldı
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İsrail ordusu, askerleri Arabi Muhabiri Sami Berhum'un bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir kez daha TRT ekibini hedef aldı.

Gazze'de haber hazırlayan TRT Arabi muhabiri Sami Barhoum ve ekibinin aracına 5 kurşun isabet etti. TRT Arabi muhabiri saldırıda hafif yaralandı.

TRT ekipleri Gazze Şeridi'nde ve işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te daha önce de bir çok kez İsrail güçlerinin saldırısına uğramıştı. 

Etiketler  TRT trt ekibi gazze İsrail israil ordusu
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