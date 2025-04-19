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Kalp krizi geçiren ünlü spiker ekranlara geri döndü

Kalp krizi geçiren ünlü spiker ekranlara geri döndü
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Maç anlattığı sırada kalp krizi geçiren ve uzun süre ekranlardan uzak kalan ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan, ekrana geri döndü.

Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında Keçiörengücü ile Sakaryaspor arasında oynanan karşılaşmayı anlatırken kalp krizi geçiren ünlü spor spikeri Erdoğan Arıkan, sporseverleri ve sevenlerini korkutmuştu. Bir süredir tedavisi süren ünlü isim sağlığına kavuştu ve ekranlara geri dönüyor.

Üç ayın ardından geri dönen ünlü spiker Arıkan duygularını şöyle paylaştı:

'Heyecanlıyım. Şükürle karışık, teşekkürler karışık tatlı bir heyecan yaşıyorum. Allaha binlerce kez şükrediyorum. İzleyicilerimize, takımlarımıza, taraftarlarımıza, spor severlere, TRT ailesine, aileme ve arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizin yardım ve duasının etkisi çok fazla. Ve tabi ki doktorlarımıza teşekkür ediyorum.'

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Etiketler erdoğan arıkan kalp krizi ünlü spor spikeri spor spikeri
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