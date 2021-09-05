Kim Milyoner Olmak İster programı için dikkat çeken karar

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yayın günü değişti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster yarışması, cumartesi günnleri ekrana geliyordu.

Ancak ATV'nin yeni sezona başlamasından dolayı yarışmanın yayın günü değiştirildi. Kim Milyoner Olmak İster, 11 Eylül Cumartesi günü yeni sezonu başlayacak olan Kardeşlerim dizisinden dolayı Salı gününe alındı.

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümleriyle Salı 20.00'de ATV ekranlarında olacak.