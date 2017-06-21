Mustafa Keser: İt sürüsü gibi aile var

TRT1'de Bekir Develi'nin sunduğu 'Ramazan Sevinci' programına konuk olan ünlü türkücü Mustafa Keser, canlı yayında tarihi bir gafa imza attı.

"HOCAM İT SÜRÜSÜ GİBİ AİLE VAR"

Karısının geçen yıl en az 300-500 konserve yaptığını söyleyen Keser, bu duruma şaşıran sunucuya "Hocam it sürüsü gibi aile var" diye yanıt verdi.

SUNUCULAR GEÇİŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Keser'in bu sözü karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan program sunucusu Bekir Develi ve ilahiyatçı Ömer Döngeloğlu, "estağfurullah" diyerek durumu geçiştirmeye çalıştı.