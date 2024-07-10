Nagehan Alçı'nın şiddet iddiaları sonrası ROK'tan ilk açıklama

Gazeteci Nagehan Alçı'nın şiddete maruz kaldığını açıklamasının ardından gözlerin çevrildiği Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama geldi.

Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın tartışmalı boşanmaları sonrası Alçı'nın son açıklamaları gündem oldu.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Sen beceriksizsin, aptalsın, geri zekalısın" diyerek kendisine hakaret ettiğini belirten Alçı, ortak hesaplarının boşaltıldığını söylemişti.

Alçı, yaşadıklarını şöyle anlatmıştı:

"Ben kaç gece Rasim'in öfkesi yani dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum ya o bağırıyor, kapıları çarpıyor çocuklar uyanmasın diye aşağıdan sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkudan uyuyamadığımı biliyorum.

Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık. Her şeyi aldı. Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtturmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, 'Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Annenizi ben benim sayemde var oldu' demiş."

RASİM OZAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Alçı'nın gündem olan açıklamaları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama geldi.

Gerçek Gündem’den Seyhan Avşar’a konuşan Kütahyalı, şunları söyledi:

“Nagehan beni kurşun yağmuruna bile tutsa iki çocuğumun annesi aleyhine tek kelime etmem. Kafamı kesseler Nagehan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var, şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar.”

MESAJLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Nagehan Alçı'ya atmış olduğu ve dava dilekçesine konulan küfürlü mesajlar ise geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı. Mesajlarda "düşük seviyeli başarısız zavallı", "şımarık, küstah", "sahte ve sinsi insan", "yeteneksiz", "aptal", "cahil" hizmetçi, İbrahim Tatlıses' in kadını mısın", "köpek oldun", "köpek gibi hizmetçilik ediyorsun", "tiksiniyorum senin alaturka rezil kimliğinden", "öldün sen öldüüünnnn", "seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyolar, buradan iş çıkar mı diye düşünüyorlar" gibi ifadeler yer alıyor.

TEK CELSEDE BOŞANDILAR

Gazeteci Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın boşanma davası 3 Ekim 2023 tarihinde İstanbul 2. Aile Mahkemesi'nde görüldü.

Çift, duruşmayı mahkeme kaleminde bekledi. Önce görüntü alınmasını istemeyen çift, basın mensuplarının soruları karşısında mahkeme kapısında yan yana geldi.

Nagehan Alçı, "Biz anlaşmalı, medenice, güzel bir şekilde bitiriyoruz. Herhangi bir problem yok. Ailemizin mahremiyeti adına sizden de saygı rica ediyoruz" dedi.

Duruşma yaklaşık 15 dakika sürdü. Duruşma salonundan avukatlarıyla ayrı ayrı çıkan Nagehan Alçı "Boşandınız mı?" sorusuna "Anlaşmalı dostça güzel bir şekilde bitirdik" diye yanıtını verirken, Rasim Ozan Kütahyalı ise "Güzel dostça, herşey iyi" şeklinde yanıt verdi.