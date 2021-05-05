  1. Anasayfa
  2. Medya
  3. Netflix yaz döneminde çıkacak yapımları duyurdu

Netflix yaz döneminde çıkacak yapımları duyurdu

Dünyanın en büyük dijital platformlarından biri olan Netflix, yaz döneminde izleyiciyle buluşacak yapımcıları duyurdu.

Netflix, yaz döneminde izleyiciyle buluşacak yapımları duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Ölüler Ordusu", "Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor" ve "Delidolu 3", bu yaz Netflix'te olacak.

"Korku Sokağı Üçlemesi", "Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Ressamı", "Gürültü Ailesi" ve "Vıvo" da bu yaz dönemi izleyiciyle buluşacak yapımlar arasında yer alıyor.

Yaz boyunca yeni filmler her hafta izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Gösterime girecek yeni filmler ve tarihleri şöyle:

- Mayıs
Canavar Harmon: 7 Mayıs 2021

Oksijen: 12 Mayıs 2021

Penceredeki Kadın: 14 Mayıs 2021

Ölüler Ordusu: 21 Mayıs 2021

Baggio: İlahi At Kuyruğu: 26 Mayıs 2021

Ghost Lab: 26 Mayıs 2021

Mavi Mucize: 27 Mayıs 2021

- Haziran
Carnaval: 2 Haziran 2021

Awake: 9 Haziran 2021

Sihirli Ejder: 11 Haziran 2021

Kaykaycı Kız: 11 Haziran 2021

Bir Eksik: 18 Haziran 2021

Zordur Bu Dünya: 18 Haziran 2021

Kimsin Sen: 23 Haziran 2021

The Ice Road: 25 Haziran 2021

Amerıca: The Motion Picture: 30 Haziran 2021

The House Of Flowers: The Movie

-Temmuz
Tek Çare Aşk: 29 Temmuz 2021

Emekli Ajan: 30 Temmuz 2021

Kızıl Gökler

Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor

Sevgilimden Son Mektup

- Ağustos
Delidolu 3: 11 Ağustos 2021

Sweet Girl: 20 Ağustos 2021

He’s All That: 27 Ağustos 2021

Beckett

Etiketler netflix yapım dizi film
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da da hissedilen deprem sonrası Prof. Dr. Görür'den korutan uyarı
Canlı yayında korkunç iddia! Müge Anlı'nın yaşadığı şok yüzüne yansıdı!
Güler misin ağlar mısın? AK Partili vekil Afganistan'ı Türkiye sandı!
Skoda Fabia baştan sona değişti! İşte yeni Skoda Fabia
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Bakan Ziya Selçuk'un gençlik fotoğrafı olay oldu!
Bir zamanlar hamburger pişiriyordu... 180 günde milyarder oldu!
Survivor İlayda Şeker'in Cemal Canseven ile verdiği pozlar olay oldu
Prof. Dr. Uğur Şahin Covid-19 pandemisinin biteceği tarihi verdi
Döviz, Euro ve altından yeni zirve!