Netflix yaz döneminde çıkacak yapımları duyurdu
Dünyanın en büyük dijital platformlarından biri olan Netflix, yaz döneminde izleyiciyle buluşacak yapımcıları duyurdu.
Netflix, yaz döneminde izleyiciyle buluşacak yapımları duyurdu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Ölüler Ordusu", "Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor" ve "Delidolu 3", bu yaz Netflix'te olacak.
"Korku Sokağı Üçlemesi", "Bob Ross: Küçük Mutlu Ağaçların Ressamı", "Gürültü Ailesi" ve "Vıvo" da bu yaz dönemi izleyiciyle buluşacak yapımlar arasında yer alıyor.
Yaz boyunca yeni filmler her hafta izleyicilerle buluşmaya devam edecek. Gösterime girecek yeni filmler ve tarihleri şöyle:
- Mayıs
Canavar Harmon: 7 Mayıs 2021
Oksijen: 12 Mayıs 2021
Penceredeki Kadın: 14 Mayıs 2021
Ölüler Ordusu: 21 Mayıs 2021
Baggio: İlahi At Kuyruğu: 26 Mayıs 2021
Ghost Lab: 26 Mayıs 2021
Mavi Mucize: 27 Mayıs 2021
- Haziran
Carnaval: 2 Haziran 2021
Awake: 9 Haziran 2021
Sihirli Ejder: 11 Haziran 2021
Kaykaycı Kız: 11 Haziran 2021
Bir Eksik: 18 Haziran 2021
Zordur Bu Dünya: 18 Haziran 2021
Kimsin Sen: 23 Haziran 2021
The Ice Road: 25 Haziran 2021
Amerıca: The Motion Picture: 30 Haziran 2021
The House Of Flowers: The Movie
-Temmuz
Tek Çare Aşk: 29 Temmuz 2021
Emekli Ajan: 30 Temmuz 2021
Kızıl Gökler
Trol Avcıları: Titanlar Yükseliyor
Sevgilimden Son Mektup
- Ağustos
Delidolu 3: 11 Ağustos 2021
Sweet Girl: 20 Ağustos 2021
He’s All That: 27 Ağustos 2021
Beckett
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