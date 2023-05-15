Nevşin Mengü'den ''seçimin kazananları'' listesi

Gazeteci Nevşin Mengü, seçim sonuçlarını değerlendi. Mengü, sosyal medya hesabından ''seçimin kazananları'' listesini paylaştı.

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 49.50, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44.89 oy aldı. ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 2 milyon 670 binden fazla oyla yüzde 5,30 oy aldı. Yüzde 50+1 şartı sağlanamadığından seçim 2. tura kaldı.

Seçim sonuçlarını değerlendiren gazeteci Nevşün Mengü, sosyal medya hesabından seçimin kazananları listesini paylaştı. İşte Mengü'ye göre seçimin kazananları...

HÜDA PAR

Yeniden Refah

DEVA Partisi

Gelecek Partisi

Demokrat Parti

Sinan Oğan

Sezgin Tanrıkulu

Osman Gökçek



CUMHUR İTTİFAKI 321 VEKİL SAYISINA ULAŞTI

Milletvekili genel seçiminde Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 49.37, Millet İttifakı'nın yüzde 35.13, Emek ve Özgürlük İttifakı'nın oy oranı ise yüzde 10.52 oldu. Yüzde 35.4 oy alan AK Parti'nin sandalye sayısı 266, yüzde 10.05 oy alan MHP'nin ise sandalye sayısı 50 oldu.



Sonuçlarda en büyük sürprizi ise ilk kez seçimlere giren Yeniden Refah Partisi yaptı. Cumhur İttifakı'nın parçası olan parti, yüzde 2.84 ile 5 vekil çıkardı. Böylece Cumhur İttifakı'nın vekil sayısı toplam 321 vekil sayısına ulaştı.

MİLLET İTTİFAKI'NIN VEKİL SAYISI 213



CHP yüzde 25,40 oy oranıyla 169 sandalye kazandı. İYİ Parti yüzde 9.79 ile 44 vekil çıkardı. Böylece Millet İttifakı yüzde 35.13 ile TBMM'de 213 vekil ile temsil edilecek.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI'NIN SANDALYE SAYISI 66 OLDU

YSP yüzde 8,79 oyla 62 milletvekili çıkarttı. Yüzde 1.7 oy alan TİP ise 4 vekille Meclis sıralarında yer alacak. Böylece Emek ve Özgürlük İttifakı 66 milletvekiline ulaşmış olacak. Diğer İttifaklar ise Meclis'e vekil sokamadı.