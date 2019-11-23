Rahmi Turan'ın ''kaynağım'' dediği Talat Atilla'dan olay açıklama

Sözcü yazarı Rahmi Turan, CHP'li Muharrem İnce'nin gizlice Beştepe'ye giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü ileri süren 'haber kaynağının' Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla olduğunu söyledi. Atilla, kaynağının CHP'li olduğunu ve Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını söyledi.

Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce'nin, Beştepe'ye giderek gizlice Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü iddiası tartışmalara yol açtı. Dün kişisel Twitter hesabında açıklamalarda bulunan İnce, "İspatlasınlar, kendimi Taksim'de yakarım" diyerek söz konusu iddiayı 'CHP içi muhalefete yönelik bir operasyon' olarak nitelendirdi. İddiayı dillendiren ilk isim olan Sözcü yazarı Rahmi Turan ise daha sonra 'belgesiz bir haberi yazdığı için' pişman olduğunu belirti ve bunun bir hata olduğunu söyledi.

Söz konusu gelişmeler yaşanırken, Turan'ın haber kaynağı da merak konusu oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, bu kişinin Turktime.com Yönetim Kurulu Başkanı Talat Atilla olduğunu iddia etti.

'Hepsini mahkemeye vereceğim'

Atilla, bununla ilgili olarak sabah saatlerinde kişisel Twitter hesabında şu paylaşımı yaptı:

"Değerli dostlar Rahmi Turan aynı zamanda benim sitemde yazıyor diye Rahmi Turan'ın yazısını benimle irtibatlayanların hepsini mahkemeye vereceğim. Çok çirkin."

Ancak daha sonra Rahmi Turan, kaynağının Talat Atilla olduğunu açıkladı:

"Gerek ilk yazımda gerekse dün geceki açıklamalarımda kaynağımı asla açıklamayacağımı söylemiştim. Açıkçası; açıklamayı da düşünmüyordum. Fakat bana 'Muharrem İnce' ismini veren kaynağımın, bugün bazı haber sitelerine yaptığı 'Rahmi Turan’ın haber kaynağı ben değilim' açıklamasını görünce o ismi açıklamaya karar verdim. Bana Muharrem İnce ismini veren kaynağım gazeteci Talat Atilla’dır."

Talat Atilla: Kaynağım CHP'li

Bunun üzerine Atilla, kişisel Twitter hesabında 20 dakika içerisinde tüm ayrıntıları yazacağını söyledi. Turan'ın bu paylaşımının üzerinden saat 13:51 itibarıyla 1 saat geçti.

1 saati aşkın bir sürenin ardından Atilla, Turktime.com'da bir yazı yayımladı ve kaynağının bir CHP'li olduğunu açıkladı. Haberi bir şekilde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da doğrulattığını belirten Atilla şunları kaydetti:

"Şimdi geleyim bu habere…

9 Kasım gece 01:15 de görüşme olduğu…

Giren ve çıkan plakaların isimleri. Resmi kaydı olmayan 06 sfg 4543 plakalı araçla giriş yapıldığı, çıkarken de 06 ghj 1290 plakalı beyaz Auidi marka araçla çıkıldığına kadar ayrıntılı bilgiler vardı.

Tüm bunlar bilgi olarak geldi.

Kısa süre önce İYİ Partili bir yetkilinin de Erdoğan’la gözlerden uzak görüşmesi de kamuoyuna sızmıştı.

Tüm bunlara rağmen CHP lideri Kılıçdaroğlu’na bir şekilde haberin doğruluğunu onaylatınca içimde şüphe kalmadı.

Ne Muharrem İnce’ye…

Ne CHP’ye…

Ne iktidar partisine karşı değil, sadece habercilik arzusuyla davrandım.

Gelelim haber kaynaklığı meselesine…

Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP’li…

Ya Kemal Bey, ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu..

Kılıçdaroğlu haberi doğruladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın net açıklamaları üzerine haberi yeniden kaynağıma sorgulattım.

Yine altını çizerek 'Yüzde yüz doğru' dedi.

Şimdi, Kemal Beyin ve doğrulattığım CHP’li kaynağın konuşmasını bekliyorum."





