Rasim Ozan Kütahyalı 4 ünlü ismi Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşlı memuru ilan etti

AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen ve hem Türkiye gündemine dair hem de spor yorumculuğunda yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen Rasim Ozan Kütahyalı Vedat Milor'ü, Prof. Dr. İlber Ortaylı'yı, Sedat Ergin'i ve Zeynep Bilgehan'ı "Recep Tayyip Erdoğan'ın maaşlı memuru" ilan etti.

Geçtiğimiz günlerde Halk TV sunucusu Ece Üner’i ağır ifadelerle hedef alan Rasim Ozan Kütahyalı'nın hedefinde bu sefer de Hürriyet gazetesi ile birlikte Hürriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan Türkiye'nin ünlü isimlerini tek tek isim vererek hedef aldı. “Hürriyet gazetesinde çalışan herkes Tayyip Erdoğan’ın maaşlı memurudur” diyen Rasim Ozan Kütahyalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda “Vedat Milor da Tayyip Erdoğan’ın maaşlı memurudur, İlber Ortaylı da Tayyip Erdoğan’ın maaşlı memurudur” dedi. İşte Rasim Ozan Kütahyalı'nın o paylaşımları: