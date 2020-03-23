Rasim Ozan Kütahyalı'ya bir ceza daha

Kanaltürk'te, 6 Mayıs 2010 tarihinde yayımlanan 'Ters Cephe' adlı programa katılan Rasim Ozan Kütahyalı, Ümit Özdağ ve Ümit Zileli ile girdiği tartışma sırasında İlker Başbuğ’u kastederek, "Genelkurmay Başkanı’nın bu yaptığı ahlaksızlıkta onu savunuyorsun" demişti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre hakkında, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan dava açılan Kütahyalı, çağrılara rağmen duruşmaya gitmedi. Bunun üzerine mahkeme, yakalama kararı çıkararak polis zoruyla Kütahyalı’yı duruşmaya getirdi ve savunmasını aldı.

Kütahyalı, mahkemede kendisini şöyle savundu:

"Bu hadise 10 sene öncesine dayanıyor. Eğer o tartışmanın sıcaklığıyla ağzımdan öyle bir laf çıktıysa bundan çok üzüntü duyarım.

Orada İlker Başbuğ’un ismi şahsen yoktur, sadece orada ben askerlerimizin canını hiçe sayan askeri vesayet zihniyetine olan genel öfkemi belirttim diye hatırlıyorum. Gençliğin verdiği ateşlilikle sert bir üslup kullansam da sivil otoritenin askerin üzerinde olduğu fikrinden ne kadar dava edilsem de asla vazgeçmeyeceğimi ifade etmek istiyorum, savunmam bundan ibarettir."

Mahkeme, dosya kapsamına göre, sanığın katılana yönelttiği 'ahlaksız' suçlamasının hakaret suçunu oluşturduğunu kaydetti.

Sanığın çağrılara uymaması, savunmasının yakalama kararı kapsamında alınmasını göz önüne alan mahkeme, 'iyi hal indirimi' uygulamadı. Bu kapsamda, sanığın 12 bin 750 TL tutan adli para cezasını 6 eşit taksitte ödemesine karar verildi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.





