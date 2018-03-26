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  3. 26 Mart 2018 13:49

Rekabet Kurumu'ndan Doğan Grubu için flaş açıklama

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Doğan Şirketler Grubu'nun medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin Demirören Holding'e satışının rekabete aykırı olduğu iddiaları ile ilgili 'dosyayı görmeden bir şey diyemeyiz' dedi

Rekabet Kurumu'ndan Doğan Grubu için flaş açıklama
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Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Doğan Şirketler  Grubu Holding'in medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin Demirören  Holding AŞ'ye satışının rekabete aykırı olduğu iddialara ilişkin, "Dosyayı  görmeden bir şey diyemeyiz. Dosya gelecek, orada pazar payları var, vesaire...  İlgili kriterlere göre bakılacak. Şu aşamada herhangi bir müracaat yapılmadan bir  şey söyleme şansımız yok. Çünkü ortada rakamlar, dosya yok." dedi. 

Torlak, Altınbaş Üniversitesi'nin, üniversitenin Bağcılar'daki  yerleşkesinde düzenlediği Rekabet 4.0 Paneli'nde yaptığı konuşmada, dijitalleşen  dünyada Rekabet Kurumu olarak ev ödevlerini yapmak için ellerinden gelen gayreti  gösterdiklerini ifade etti.

  Doğan Grubu'nun medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin satışı

  Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, etkinliğin ardından bir  gazetecinin, Doğan Şirketler Grubu Holding'in medya sektöründe faaliyet gösteren  şirketlerinin Demirören Holding AŞ'ye satışının rekabete aykırı ve Rekabet  Kurumu'nca engellenmesi gerektiği yönünde iddialar olduğunun hatırlatılması  üzerine, "Şu aşamada bir şey söylemek mümkün değil. Dosyayı görmeden bir şey  diyemeyiz. Dosya gelecek, orada pazar payları var, vesaire... İlgili kriterlere  göre bakılacak. Şu aşamada herhangi bir müracaat yapılmadan bir şey söyleme  şansımız yok. Çünkü ortada rakamlar, dosya yok." ifadelerini kullandı.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan da bilişim ve  teknolojide meydana gelen değişimlerin hukuka, ekonomiye ve diğer alanlara  etkilerini ele alan ve bu konuda faaliyetler gerçekleştiren öncü üniversite  olduklarını söyledi.

 

 

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