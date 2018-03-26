Rekabet Kurumu'ndan Doğan Grubu için flaş açıklama

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, Doğan Şirketler Grubu Holding'in medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin Demirören Holding AŞ'ye satışının rekabete aykırı olduğu iddialara ilişkin, "Dosyayı görmeden bir şey diyemeyiz. Dosya gelecek, orada pazar payları var, vesaire... İlgili kriterlere göre bakılacak. Şu aşamada herhangi bir müracaat yapılmadan bir şey söyleme şansımız yok. Çünkü ortada rakamlar, dosya yok." dedi.

Torlak, Altınbaş Üniversitesi'nin, üniversitenin Bağcılar'daki yerleşkesinde düzenlediği Rekabet 4.0 Paneli'nde yaptığı konuşmada, dijitalleşen dünyada Rekabet Kurumu olarak ev ödevlerini yapmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.

Doğan Grubu'nun medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin satışı

Rekabet Kurumu Başkanı Ömer Torlak, etkinliğin ardından bir gazetecinin, Doğan Şirketler Grubu Holding'in medya sektöründe faaliyet gösteren şirketlerinin Demirören Holding AŞ'ye satışının rekabete aykırı ve Rekabet Kurumu'nca engellenmesi gerektiği yönünde iddialar olduğunun hatırlatılması üzerine, "Şu aşamada bir şey söylemek mümkün değil. Dosyayı görmeden bir şey diyemeyiz. Dosya gelecek, orada pazar payları var, vesaire... İlgili kriterlere göre bakılacak. Şu aşamada herhangi bir müracaat yapılmadan bir şey söyleme şansımız yok. Çünkü ortada rakamlar, dosya yok." ifadelerini kullandı.

Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan da bilişim ve teknolojide meydana gelen değişimlerin hukuka, ekonomiye ve diğer alanlara etkilerini ele alan ve bu konuda faaliyetler gerçekleştiren öncü üniversite olduklarını söyledi.