RTÜK Başkanı Şahin için Etik Kurulu’na şikayet

RTÜK üyesi Faruk Bildirici, TÜRKSAT Yönetim Kurulu’nda üye ve Basın İlan Kurumu Genel Kurulu’nda “Hükümet Temsilcisi” olarak bulunduğu ortaya çıkan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'i, etik ilkeleri ihlal ettiği gerekçesiyle Kamu Görevlileri Etik Kuruluna şikâyet etti.

“Bağımsız, tarafsız ve özerk” bir kurul olan RTÜK’ün başkanının başka kurum ve kuruluşlarda bulunmasının kanunlarla yasaklandığına dikkat çeken Bildirici, geçen hafta bu konuda basın toplantısı düzenlemişti. Bildirici, RTÜK yasasında başka kurumlarda görev almama yasağına uymayanların görevden çekilmiş sayılmasıyla ilgili hüküm bulunduğunu vurgulamış ve Şahin’in RTÜK’teki görevlerinden çekilmiş sayılması için RTÜK ve TBMM Başkanlıklarına başvurmuştu.

T24’ün haberine göre, aradan on gün kadar zaman geçmesine karşın dilekçesine herhangi bir yanıt alamayan Bildirici, Şahin’in yasaların yanı sıra etik ihlalinde de bulunduğu gerekçesiyle eski TBMM Başkanı Köksal Toptan’ın başkanı olduğu Kamu Görevlileri Etik Kurulu’na başvurdu. Bildirici, dilekçesinde özetle şu görüşlere yer verdi:

“Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 13. Maddesi, kamu görevlilerine çıkar çatışmasından kaçınmalarını öğütlemektedir. Oysa Şahin, RTÜK ile TÜRKSAT ilişkisi çerçevesinde hem denetleyen hem denetlenen tarafta yer almaktadır. Hem yayın iletim yetkisini veren veya iptal edebilen kuruluşta başkanlık görevini yürütmekte aynı anda iletim yetkisini talep eden şirketin yönetim kurulunda üye olarak bulunmaktadır.

Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar RTÜK’e başvurarak uydu ve/veya kablo yayın lisansı aldıktan sonra uyduya çıkma talebiyle TÜRKSAT’a başvurmakta, TÜRKSAT da uydu hizmetleri pazarlama faaliyetleri çerçevesinde RTÜK’ün belirlediği hizmet bedeli karşılığında bu kuruluşlara yayın imkânı sağlamaktadır. Çıkar çatışması doğduğu açıktır.

Tarafsız olması gereken RTÜK’ün başkanı Şahin, Basın İlan Kurumu Genel Kurulunda “Hükümet Temsilcisi” olarak bulunmaktadır. Böylece Şahin, kendisi tarafsız kalmadığı gibi RTÜK’ün tarafsızlığına da zarar vermektedir. Bu davranışıyla da Yönetmelik'in 'Dürüstlük ve tarafsızlık' başlıklı 9. Maddesini ihlal etmektedir.”

Bildirici, ayrıca yasalara aykırı bu durumla ilgili açıklama yapması ve konuyu takip etmesinden rahatsız olanların savunduğu gibi “memur” statüsünde olmadığını da hatırlattı. Bildirici, “RTÜK üyeleri, yasa bilmeyen ve tanımayanların sandığı gibi memur değildir. Sadece özlük hakları bakımından memur statüsündedir, onun dışında seçimle gelen özel statülü kamu görevlisidir. Ben de mahkeme kararlarıyla da tescil edilmiş bu konumumun gereği olarak açıklamalar yapmaya ve hukuk ihlallerini sonuna kadar takip etmeye devam edeceğim” dedi.