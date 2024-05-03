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RTÜK'ten ''torpil'' ve ''ıstakoz'' cezası

RTÜK'ten ''torpil'' ve ''ıstakoz'' cezası
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RTÜK, eski bakan Mustafa Varank'ın Bilal Erdoğan ile yaptığı ''ıstakoz'' diyaloğunu ve Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın telefonuna gönderilen ''torpil'' mesajlarına ilişkin görüntüleri haberleştirilmesini cezalandırdı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), NOW TV'nin kameralarına yansıyan görüntüleri haberleştirmesini cezalandırdı. 

CHP'nin RTÜK üyesi Tuncay Keser, RTÜK'ün verdiği cezaları sosyal medya hesabından paylaştı.

Açıklamaya göre Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can’ın telefonuna gönderilen görevde yükselme taleplerine ilişkin görüntüleri “Torpile Suçüstü” başlığıya haberleştirmesi üzerine NOW TV’ye, 'özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği' gerekçesiyle yüzde 2 para cezası verildi.

'ISTAKOZ' DİYALOĞUNA DA CEZA VERİLDİ

Eski Bakan Mustafa Varank’ın AK Parti'nin Meclis'teki grup toplantısında Bilal Erdoğan ile “ıstakoz”lu mesajlaşması da cezalandırıldı. Yazışma görüntüsünü haberleştiren NOW TV’ye, özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle yüzde 2 idari para cezası verildi.

TELE1'e de “Türkiye’nin Gündemi” programına katılan Doğru Parti Genel Başkanı Rifat Serdaroğlu’nun eski Başbakan Tansu Çiller’e yönelik sözlerinin eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle yüzde 2 para cezası verildi.

 

 

Etiketler RTÜK now haber torpil ceza ıstakoz
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