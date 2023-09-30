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Sabah yazarı İBB'den ve okurlarından yalan haber için özür diledi

Sabah yazarı İBB'den ve okurlarından yalan haber için özür diledi
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AK Parti iktidarına olan yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinde geçtiğimiz günlerde "yalan haberi" köşesine taşıyan yazar Melih Altınok, hem okurlarından hem de İBB yöneticisi Murat Ongun'dan özür diledi.

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, AK Parti iktidarına yakınlığıyla bilinen yayın organlarındaki "İETT otobüslerinde mantar yetişiyor" haberini köşesine taşımıştı.

Yerel seçimlere kısa bir süre kala büyük tepki çeken ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yalanlanan bu haber için özür dileyen Melih Altınok "Evet, medyada sürekli bakımsızlıklarıyla gündeme gelen İBB otobüslerinde mantar bitmesi gözüme çok da sürreal bir iddia gibi görünmemişti. Hayatın doğal akışına uygundu. Görüntüler de tatmin edici seviyede netti. Ben de sorunun vardığı trajikomik seviyeyi çok iyi tasvir ettiğini düşündüğüm için ironik bir yazı yazdım" ifadelerini kullandı.

"Seçim süreci yaklaşırken daha dikkatli olmalıydım" diyen Altınok, "Murat Ongun'dan ve okurlarımdan özür diliyorum" diye yazdı.

 

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