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Takvim ve AHaber'in yazı işleri müdürüne hapis

Takvim ve AHaber'in yazı işleri müdürüne hapis

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Orkun Kalonya'nın SGK bilgilerini yayınlayan Takvim ve A Haber internet sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürü Şefik Çalık’a 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcısı Orkun Kalonya ile ilgili Takvim ve A Haber internet sitelerinde yayınlanan haberlerde Kolonya’nın SGK dökümlerine yer verilmişti. 16 Temmuz 2020 tarihli bu haberlerin ardından, Kalonya'nın başvurusu üzerine Takvim ve A Haber internet sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürü Şefik Çalık hakkında dava açılmıştı. Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı.

Savunmasında Kalonya'nın siyasi bir kişilik olması nedeniyle yapılan haberlerde kamu yararı olduğunu, haber içeriğinde T.C. kimlik numarasının mozaiklendiğini ifade eden Çalık, paylaşılan iş yeri dökümlerinin ise "kişisel veri niteliğinde olmadığını" öne sürdü.

Ancak savcının esas hakkındaki mütalaasında, konuyla ilgili SGK'dan bilgi istendiği, SGK'dan gönderilen cevabi yazıda, haber içeriğinde kullanılan Kalonya'ya ait işyeri bilgi dökümünün "kişisel veri kapsamında olduğu" ve "herkese açık kayıtlar olmadığı" vurgulandı.

Mahkeme, Kalonya'nın gizli kalması gereken kişisel sigorta bilgilerini izinsizce paylaşan ve yayılmasını sağlayan Takvim ve A Haber internet sitelerinin sorumlu yazı işleri müdürü Şefik Çalık'ı 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından altıda bir indirim yapılarak ceza 1 yıl 8 aya düşürdü. Mahkeme, Çalık’a hak yoksunluklarının da uygulanmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, hakkında daha önce kasıtlı suçlardan mahkumiyet kararı bulunan sanık Şefik Çalık'ın sabıka kaydından anlaşılan "suça eğilimi" ve "uslanmaz kişiliği" nedeniyle cezanın ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

 

ANKA

Etiketler Takvim A haber sorumlu yazı işleri müdürü Orkun Kalonya Şefik Çalık
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