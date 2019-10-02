Didem Arslan Yılmaz'dan Altın Kelebek tepkisi !

Altın Kelebek ödüllerine aday gösterilen ve Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programının moderatörü Didem Arslan Yılmaz, kişisel Twitter hesabında bir açıklamada bulundu.

Yılmaz, şunları söyledi:

"Altın kelebek ödüllerine yine adayı gösterilmişim. Ancak son yıllarda 'tartışmalı' ödül dağıtıldığı iddia ediliyor. Aday adaylığından çıkarılmak istiyorum. Çünkü sonuçları 'önceden belli olduğu' tartışmaları bitmiyor. Böyle ise, bu tiyatronun içinde yer almak istemem."