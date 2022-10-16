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TRT 2 milyon dolara alacağı yayın hakkı için DIGITURK'e 20 milyon dolar ödedi

TRT 2 milyon dolara alacağı yayın hakkı için DIGITURK'e 20 milyon dolar ödedi

Bu haberi okumadan önce, sakinleştirici bir ilaç alın. Yoksa sinir krizi geçirebilirsiniz. Bizden söylemesi. İşte TRT’nin yediği 18 milyon dolarlık kazığın inanılmaz hikayesi...

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig yayın hakları için bu 2022 Nisan ayında bir ihale açtı. Ancak bu kez tek bir hak değil, çeşitli haklar için ayrı ayrı ihale açtı. Amaç daha yüksek gelir elde etmekti.

Çok uzun ve karmaşık bir süreç yaşandı. Anlatsak, kafanız karışır.

Özeti şu; sürekli olarak Katarlı DIGITURK  firması kollandı. İddialara göre, bu kollanmanın arkasında çok yukarılardan, Türkiye Futbol Federasyonu’na gelen “ Katarlı kardeşlerimizi üzmeyin “ ricası vardı.

Neyse, uzatmayalım. Burası Türkiye, olur böyle şeyler..

Gelelim TRT’nin yediği 18 milyon dolarlık kazığın inanılmaz hikayesine..

İhaledeki paketlerden birini, maç özetleri paketini, kamu yayıncısı TRT,  2 milyon dolara kazandı. TRT çok doğru bir iş yaparak, hiç olmazsa maç özetlerini 85 milyona ulaştıracak, vatandaş hiç olmazsa, sevdiği takımın maç özetin, maç sonrası izleyecekti.

Ancak TRT bu ihaleyi çok uygun bir fiyatla kazandıktan sonra, beklenmedik şekilde, “ Biz bu işten vazgeçtik. “ dedi.

Bu karara herkes şaşırdı. Kimilerine göre, TRT’ye çok yükseklerden, “ Siz  bu işe girmeyin “ ricası gelmişti.

Peki sonra ne oldu ?

Yayın ihalesi tüm paketler için, çok uygun fiyata DIGITURK'e verildi.

Şimdi sıkı durun.

TRT, ihalenin DIGITURK’e kalmasından sonra, onlarla bir anlaşma yaparak, maç özetleri için 20 milyon dolar ödedi!

Yanlış okumadınız, TRT iki ay önce 2 milyon dolara aldığı ama sonra vazgeçtiği maç özetleri için DIGITURK’e tam 10 katı ücret ödedi. Yani 18 milyon dolar zarara girdi.

Bu inanılmaz iddiayı duyunca elbette önce, biz de inanmadık.

Sorumlu gazetecilik gereği, önce TRT’ye sorduk:

TRT 2 milyon dolara alacağı yayın hakkı için DIGITURK'e 20 milyon dolar ödedi

Ancak aradan geçen 1 haftada yanıt gelmedi.

Aynı soruyu DIGITURK’e de sorduk:

TRT 2 milyon dolara alacağı yayın hakkı için DIGITURK'e 20 milyon dolar ödedi

Oradan da bir yanıt gelmedi.

Durum böyle…

Yorum sizin…

 

Etiketler süper lig spor toto süper lig digitürk trt bein
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