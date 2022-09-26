TRT Belgesel yeni yayın dönemine yepyeni yapımlar ile başlıyor

Türkiye’nin en çok izlenen belgesel kanalı olan TRT Belgesel, 27 Eylül Salı günü yepyeni yerli ve yabancı belgesel filmler ile yeni yayın dönemine merhaba diyor.

“Daha güçlü, daha canlı ve daha doğal” sloganı ile yeni yayın dönemine hazırlanan TRT Belgesel, 23 farklı yerli ve yabancı belgesel ile izleyicilerin karşısına çıkacak.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı’nın bizzat kişisel sosyal medya hesabından da tanıtılan TRT Belgesel’in yeni yayın dönemi, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde 27 Eylül Salı günü akşamı gerçekleştirilecek geniş katılımlı lansman töreni ile başlayacak.

TRT Belgesel’in yeni sezon için seyirciye mesajı ise “Hayatı İzle” Ekran da bu konsepte uygun olarak yaşamın her alanına dair yapımlarla şekillenecek. Kanal, yeni sezonda tür ve konu olarak daha geniş bir içerik yelpazesine sahip olacak. TRT Belgesel’in ana temalarını oluşturan doğa, insan ve macera odaklı yapımların yanı sıra yeni döküdramalar, yakın tarihe ve gündeme odaklı araştırma-süreç belgeselleri, bilim-teknoloji belgeselleri, sualtı belgeselleri, spor belgeselleri ve sıra dışı, özgün hikayeler de seyirciyle paylaşılacak.

TRT Belgesel’in Yeni Yayın Döneminde Ekrana Gelecek Belgesellerden bazıları şunlar;

Savunma Sanayii’nin Yalnız Dehaları

Milli hamlelerle güçlenen ve dünyada yıldızlaşan Türk Savunma Sanayii, milletimize güven ve gurur veriyor. Bu başarıya imza atanlar ilhamını geçmişte engellemelere bu yola baş koyan isimlerden ve onların fikirlerinden alıyor. Savunma Sanayii’nin Yalnız Dehaları belgeselinde bNuri Demirağ, Vecihi Hürkuş, Nuri Killigil, Şakir Zümre ve Necmettin Erbakan’ın yaşamları ve mücadeleleri döküdrama yoluyla anlatılıyor. Belgeselde İsmail Hacıoğlu, Vecihi Hürkuş rolünde seyirciyle buluşacak. Bu yıl içinde kaybettiğimiz, sanat dünyasının acı kaybı Ayberk Pekcan da Nuri Demirağ rolüyle belgesel serisinin güçlü yüzlerinden biri. Aramızdan ayrılan oyuncu sanatıyla yaşamaya devam edecek.

Oyunbozan

Türkiye’nin gücüne güç katan, askeri operasyonlarda ve özellikle terörle mücadelede pek çok oyunu bozan milli teknoloji ürünü Atak helikopteri. Neden ihtiyaç duyuldu, nasıl tasarlandı ve hangi yeni teknolojileri barındırıyor. Projenin mimarları anlatıyor, uzmanlar yorumluyor.

Maskelerin Ardında: Siber Savaş

Geleceğin kodları, siber dünyanın karanlık dünyası. Ülkeler arası dijital saldırılar, güvenlik açıkları ve hackerlar arası savaş. Bugüne kadar neler yaşandı, yarın neler yaşanabilir, siber savaşın sınırları nedir? Siber dünyanın aktörleri anlatıyor, çarpıcı hikayeler canlandırmalarla ekrana geliyor.

Afetler

Türkiye’de ve dünyada yaşanan afetlerin nedenleri ve etkileri, devletin afetlere karşı attığı adımlar, sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, büyük afetler sırasında yaşananlar ve insan hikayeleri belgesel serisinin odak noktasını oluşturuyor. Orman yangınları, depremler ve seller gibi doğal afetler dramatik sahnelerle, çarpıcı olay anı görüntüleriyle, tanık ve uzman röportajlarıyla ele alınıyor. Dinamik bir kurgu ile ekrana taşınıyor.

Dünyayı Darp Edenler

Türkiye, Mısır, Arjantin, Sudan, Şili, Libya ve darbeler coğrafyasının diğer ülkeleri… TRT Belgesel’in yeni yapımı darbeler tarihinin karanlık sayfalarını aralıyor. Türkiye’den ve dünyadan tanıklıklar ve belgelerle gerçeğin peşine düşüyor. Darbelerin fay hattında neler yaşandı? Cuntalar sömürü düzenine nasıl hizmet etti? Siyaset-Ordu-Medya denklemi, darbelerin açtığı yaralar, bıraktığı izler… Hepsi Dünyayı Darp Edenler belgeselinde.

Karanlık Miras

Medeniyetin aydınlık yüzü gerçekten Batı mı? Perde arkasında hangi gerçekler saklı? İslamofobi, ırkçılık, katliamlar, iktidar savaşları ve nefret suçları… Hepsi Batı zihniyetinin bir yansıması. Karanlık Miras belgeseli, geçmişten bugüne Batı zihniyetinin izini sürüyor. Tarihin kırılma noktalarına odaklanıyor. Türkiye’den ve dünyadan çarpıcı

isimler röportajlarla belgesele güç katıyor.

30 Yılın Ardından

TRT Belgesel’in yeni belgesel serisiyle, Çarlık Rusya’sından Sovyetlerin Komünist rejimine uzanan süreçte esaret altında yaşayana, baskı ve zulüm gören Türk halklarının bağımsızlık mücadelesi ekrana taşınıyor. Türki Cumhuriyetler 2021’de Bağımsızlıklarının 30. Yılını Kutladı ve Türk Devletleri Teşkilatı ile kardeşlik bağları daha da güçlendi. Peki bugünlere nasıl gelindi? Vatan uğruna hangi bedeller ödendi? Kahramanca mücadelenin önderleri kimlerdi? Cevaplar bu belgeselde.

Tut Elimden

Sağlığın değeri ve hayata tutunmak için verilen mücadele… Tut Elimden belgeseli, Türk sağlık sisteminin gücüne ve zorlu hastalıklara karşı mücadele eden doktorların başarılı tedavi

süreçlerine odaklanıyor. Şifa bulan insanların çarpıcı hikayelerini sürükleyici bir dille anlatıyor.

90’ların Dünyası

90’lı yıllar, hayatın her alanında değişimin ayak seslerini duyduğumuz bir dönemdi. Efsaneleşen şarkılar, unutulamayan diziler, ekran karşısına kilitleyen televizyon şovları ve Türk siyasetinde dönüşümün başladığı bir süreç. TRT Belgesel’in yeni belgesel serisi, 90’lı yılları ve ruhunu renkli bir anlatımla aktaracak.

Olağanüstü Gemiler

Milli gemiler, küresel şirketlerin devasa yük gemileri, büyük balıkçı gemileri ve süper lüks yatlar. hepsinin ortak bir özelliği var. Türk tersanelerinde tamamen yerli imkanlarla üretiliyorlar. denizcilik ve gemi inşa sektörü son yıllarda büyük bir ivme kazandı. Peki Türk mühendisler nasıl çalışıyor, bu olağanüstü gemiler nasıl inşa ediliyor? Cevaplar TRT Belgesel’in yeni belgesel serisinde

Çocuğum İçin

Zor şartlarda yaşayan, hayaller kuran çocuklar ve yokluk içinde evlatları için mücadele eden anne babalar. Çocuğum İçin, dünyanın dört bir yanından sarsıcı öyküler içeren bir belgesel serisi.

Açık Ateş Yemek pişirmek onun için nefes almak gibi. Bunu doğanın kalbinde yapmaksa vazgeçemediği bir tutku. Toprağın kokusu ve ateşin sıcaklığı eşliğinde. Şef Yılmaz Öztürk, Açık Ateş tekniğiyle doğal yemekler pişiriyor, seyirciyi eşsiz doğada bir lezzet yolculuğuna çıkarıyor.

Ormanın Sırrı: Karakulak

Anadolu’nun yaban kedisi Karakulak, coğrafyamızın ender ve özel türlerinden biri. Sayıları az ve nadir görülüyorlar o yüzden karakulaklara ormanın hayaleti de deniyor. TRT Belgesel’in yeni yapımlarından olan Ormanın Sırrı:Karakulak belgeselin bu özel canlını dünyasına tanıklık edeceksiniz.

Maceraya Engel Yok

Hayatta engel tanımıyorlar ve maceradan maceraya koşuyorlar. TRT Belgesel’den heyecan dozu yüksek, sosyal mesajı güçlü ve bir o kadar da keyifli bir belgesel serisi. Biri kör, biri sağır biri de yürüme engelli üç dost. Doğa ve adrenalin tutkusuyla yola çıkıyor, zorlu maceralarda sınırlarını zorluyorlar. Herkes onları çok sevecek. Hikayeleri engelleri aşmak isteyenlere güç verecek.

Gönüllü Veteriner Hasan Kızıl, kendini engelli hayvanlara adayan yetenekli bir gönüllü…

Kübra Akdeniz, işine aşık, genç ve idealist bir veteriner… Birlikte yollara düşüyorlar, köy köy, şehir şehir gezip can dostlara şifa dağıtıyorlar. Onlar için mutluluğun formülü bir hayata dokunmak ve can dostlara sevgiyle sarılmak.

Türkiye’nin Dev Yapıları

1915 Çanakkale Köprüsü, Çamlıca Kulesi, Avrasya Tüneli, Yusufeli Barajı, İstanbul Havalimanı Metrosu ve daha pek çok mühendislik harikası. Hepsi dev birer yapı ve Türkiye’nin geleceğine atılan güçlü imzalar. Peki bu yapılar nasıl inşa edildi, Türk mühendisler ve alanında uzman ekipler başarıya hangi süreçlerden geçerek ulaştı? Türkiye’nin dev yapıları belgesel serisi bu sorulara cevap arıyor. Vizyon projelerinin inşa süreçlerini etkili animasyonlar ve çarpıcı hikayelerle ekrana taşıyor.

Tarihin Efsaneleri

TRT Belgesel’in döküdrama türündeki özel yapımlarından biri olan ve seyircinin büyük beğenisini kazanan ödüllü yapım Tarihin Efsaneleri, güçlü hükümdarlar, efsaneleşmiş komutalar ve destansı savaşları konu edinmeye devam ediyor. Belgeselin yeni bölümlerinde Selahattin Eyyubi, Sultan Baybars ve unutulmaz Subutay’ın yaşamları anlatılacak.

Ulak

Serdar Kılıç TRT Belgesel ekranında yolculuklarına devam ediyor. Ulak yeni sezonda dünyanın farklı köşelerinden, zor coğrafyalardan ve zengin kültürlerden izleri yansıtacak, insan hikayeleri paylaşacak. Patagonya’dan Sahra Çölü’ne, Balkanlar’dan Orta Asya’ya yeni maceralar TRT Belgesel’de.

Şehirden Uzakta

TRT Belgesel’in sevilen yüzü Kıvanç Kasabalı hikayesine yeni sayfalar ekliyor. Anadolu'nun sıcak ve samimi insanları ile doğal güzelliklerini ekranlara getiren belgesel dizisi olan Şehirden Uzakta; Trafik, kalabalık, yalnızlık, stres, sıradan ilişkiler ve tatsız yiyeceklerden sıkılarak şehirden kaçıp köye yerleşmeye karar veren Kıvanç Kasabalı’nın köyde yaşama deneyimini eğlenceli bir dille yansıtıyor.

Su Savaşları

Afrika’nın birçok bölgesi susuzlukla mücadele veriyor. Su Savaşçılarımız bu verilen mücadelelerde halka umut ışığı oluyor. Susuzlukla mücadele eden bölgeleri temiz suya kavuşturmaya çabalayan ekibimiz Kimi köyde yeraltı su kuyusu açılıyor, kimi yerde de temiz olmayan suyu arıtarak insanlara ulaştırıyor.

Bu hayatları değiştirmek için edilen mücadele Su Savaşlarıyla TRT Belgesel ekranlarında.

Koruyucular

Denizler, dağlar ve ormanlar ya da şehrin tam kalbi. Onlar için görevin adresi değil amacı önemli. İşleri hayat kurtarmak, herkes için güvenliği sağlamak. Bunun canlarını tehlikeye atıyor, gece gündüz fedakarca çalışıyorlar. Koruyucular Sahil Güvenlik’ten itfaiyecilere, polislerden arama kurtarma ekiplerine… yeni bölümlerle TRT Belgesel’de.

Aile Olmak

Aile Olmak, olumsuz şartlara rağmen, ailesini ayakta tutmak için mücadele eden annelerin, babaların ve çocukların mücadelesini gözler önüne seriyor. Her bir bölümde yeryüzünün farklı bölgelerinden çarpıcı insan hikâyeleri ve aile olmanın gücü ekrana taşınacak.

Yiyeceğin Serüveni

Kanalın sevilen yapımı Yiyeceğin Serüveni yeni bölümleriyle devam edecek. Yiyeceklerin merak edilen üretim süreçleri yine renkli bir dille ekranda olacak. Belgesel, bir yiyeceğin üretiminden itibaren soframıza gelene kadar hangi işlemelerden geçtiğini ve kaç farklı şekilde tüketildiğinin detaylarını aktaracak.

Sualtı Ustaları

Dünyanın en zor işlerinden biri endüstriyel dalgıçlık. Metrelerce derinlikteki tamir ve inşa işlerini onlardan başka kimse yapamak. Onlar hem usta dalgıçlar hem de usta tamirciler. Sualtı Ustaları belgeseli zorlu görevlerin hikayesini yansıtıyor.

Türlerin İzinde

Kendini sualtındaki doğal yaşamı araştırmaya, fotoğraflamaya adamış ödüllü bir dalgıç ve kaşif olan Erkan Balk, Türkiye’nin keşfedilmemiş rotalarında dalış yapıyor ve yeni türlerin izini sürüyor.

Yaşamın Kıyısında: Nefes

Türkiye’nin rekortmen serbest dalış şampiyonu Şahika Ercümen bu kez çok farklı ve anlamlı bir hikayeyle seyircinin karşısında. Ercümen Dumlupınar Denizaltısının batığına dalıyor ve tarihin bu trajik sayfasını aralıyor.

TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Zahid Sobacı’nın twiti :