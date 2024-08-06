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TRT'den Özel, Yavaş ve İmamoğlu'na sansür

TRT'den Özel, Yavaş ve İmamoğlu'na sansür
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin ile oynadığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final maçının ardından TRT Spor'un karşılaşmayı izlemeye giden CHP lideri Özel, İBB ve ABB Başkanları İmamoğlu ve Yavaş'tan hiç söz etmemesi dikkat çekti.

TRT, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat Oyunları'nda Çin ile çeyrek final mücadelesini takip eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan söz etmedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları çeyrek final maçında Çin'i 3-2 yenerek bu organizasyonda tarihinde ilk kez yarı finale yükselme başarısı gösteren Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, büyük bir başarıya imza attı.

Karşılaşmayı tribünden seyreden Özel, İmamoğlu ve Yavaş, A Milli Kadın Voleybol Takımı'na destek verdi.

Karşılaşmanın ardından Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile röportaj yapan ve maçı salonda izlediğini her fırsatta dile getiren TRT, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş röportaj yapmazken, maçı tribünden seyrettiklerinden de hiç bahsetmedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Paris'te Çin Halk Cumhuriyeti'ni nefes kesen bir mücadeleyle yenerek yarı finale yükselen voleybolcularımızı yürekten kutluyorum. Bize salonda büyük bir heyecan yaşatan milli takımımıza yarı finalde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da maç sonu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Güzel bir mücadeleydi. Uğurlu oldu bugün. Hem genel başkanımız Özgür Özel, hem Mansur Yavaş başkanımla üçlü totem yaptık. Ailece kızımla ve eşimle güzel bir sonuç oldu. Yani hakkını verdiler. Artık bundan sonra umuyorum şampiyon oluruz ama zaten şampiyonlar yani... Gönlümüzün şampiyonu hepsi... "

 

Etiketler  TRT sansür CHP özgür özel istanbul ibb İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekrem imamoğlu ankara abb ankara büyükşehir belediyesi mansur yavaş
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