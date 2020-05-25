Trump'tan TRT'ye büyük kıyak!

ABD Başkanı Donald Trump, TRT World’un haberini sosyal medya hesabından paylaştı. TRT World, Japon Nikkei gazetesinin haberini İngilizce’ye çevirerek sosyal medya hesabından paylaştı. Trump'ın TRT World'ün haberini sosyal medya hesabından paylaşmasıyla, haberin binlerce beğeni ve paylaşım aldığı görüldü.



Haberde, Japonya’nın Covid-19 nedeniyle zarar görün şirketlere, finansal yardım programlarından oluşacak 929 milyar dolar değerinde yeni bir teşvik paketi hazırladığından söz ediliyor.

HABER NE ANLATIYOR ?



TRT World’un aktardığı Nikkei gazetesinin pazartesi günkü haberinde, Japonya hükümetinin, koronavirüs pandemisi nedeniyle zarara uğrayan şirketlere 929 milyar dolar değerinde yeni bir teşvik paketi hazırladığı anlatılıyor.

Teşvik paketi, Japonya’nın virüsün yarattığı ekonomik zorluğu silmek için geçen ay dağıtılan 1.1 trilyon doların devamı olarak anlatılıyor.

Gazetenin haberine göre, 929 milyar dolar değerindeki ikinci teşvik paketi, devlete bağlı ve özel finans kuruluşlarını kapsayacak. Hükümet, virüs nedeniyle işlerini kapatan şirketlerin kira ve ücret ödemelerine yardımcı olacak paketi çarşamba günü kabine toplantısında onaylayacak.