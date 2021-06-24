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Uğur Dündar'dan Sezgin Baran Korkmaz iddianamesi için yeni açıklama

Uğur Dündar'dan Sezgin Baran Korkmaz iddianamesi için yeni açıklama

Sözcü Gazetesi yazarı Uğur Dündar, Sezgin Baran Korkmaz hakkındaki iddianamede ve Barojet davasında Artı 1 TV'nin yer almadığını açıkladı.

Gazetemiz yazarı Tuncay Mollaveisoğlu ve Uğur Dündar canlı yayındayken haklarında tweet atan Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil'e yanıt geldi.

Uğur Dündar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Artı 1 televizyonunun söz konusu iddianamelerde yer almadığını aktardı.

Ekim Alptekin'i tanımadığını aktaran Dündar, şu mesajı paylaştı:

"Soranlara ve merak edenlere son kez yazıyorum: SBK iddianamesinde ve Borajet davasında +1 Televizyonu yer almıyor! Uğur Dündar adı zaten hiçbir akçeli konuda geçemez. Ekim Alptekin'i tanımam. Hiç konuşmadım. +1 TV'de 6 ay çalışıp,arkadaşlarımın emekleri sömürüldüğü için ayrıldım." 

Etiketler uğur dündar sezgin baran korkmaz iddiamaöe
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