Ünlü gazeteci Alican Uludağ gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı. Uludağ, Ankara'da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ’ın sosyal medya paylaşımları üzerine harekete geçti. Başsavcılık tarafından yapılan resmi açıklamada, Uludağ hakkında iki ayrı suçlamayla re’sen soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Alican Uludağ isimli şahsın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir takım paylaşımlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Cumhurbaşkanına Alenen Hakaret' ve 'Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından re’sen soruşturma başlatılmış olup şüpheli şahıs Ankara ilinde yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahsın 20 Şubat tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

İHA