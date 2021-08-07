Yandaş medyada kriz! O isim ''sansür'' iddiasıyla Yeni Şafak'tan ayrıldı

Prof. Dr. Ergün Yıldırım, sansür suçlamasında bulunarak "Özgür yazma imkanımız daraldı" dedi ve Yeni Şafak'tan ayrıldığını duyurdu.

Eski Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Yıldırım, sosyal medya hesabından Yeni Şafak'tan ayrıldığını duyurdu. Yeni Şafak'ta çıktığı günden beri yazılarının yayınlandığını belirten Ergün Yıldırım sansür nedeniyle son bir yıldır siyasi yazılar yazamadığını buna rağmen son iki yazısının yayınlanmadığını söyledi.

Dekanlık görevinden, geçmişte 'FETÖ'ye verdiği destek nedeniyle istifa etmek zorunda kaldığı ileri sürülen Ergün Yıldırım Twitter hesabından yaptığı açıklamada şöyle dedi:

- Zorunlu açıklama: Yeni Şafakta çıktığından beri yazıyorum. 2012 yılında da köşe yazmaya başladım. Ancak son zamanlarda özgür yazma imkanımız iyice daraldı. Hatta bu nedenle son bir yıldır siyasi yazılar yazmayı bıraktım. Fakat bu da yetmedi. Son iki yazım yayınlanmadı.

- Yeni Şafak tamamen çıktığı zamanki felsefesinden bambaşka bir aşamaya geldiği gözüküyor. Bizim için islam, demokrasi ve eleştirel düşünce merkez oldu. Buna tahammülü olmayan yerlerde zaten işimiz olmaz. Hayırlısı olsun.