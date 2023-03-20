Erdoğan: 45 bin öğretmen ataması yapacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 45 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 45 bin öğretmen ataması gerçekleştirileceğini açıkladı. Erdoğan öncelikli olarak afet bölgesine atama yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Erdoğan'ın atama duyurusunun ardından Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''45 bin yeni öğretmen atama kararı; ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız. Eğitim ailemizin her zaman yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum.'' dedi.

45 bin öğretmen ataması ile ilgili detaylı açıklama Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacak.