Hükümet memur zammı için teklifini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için zam teklifini açıkladı.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde 1 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.

Belirlenen çalışma takvimi doğrultusunda 11 hizmet koluna ait tekliflerin tasnifi ve kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresiyle ilerleyen süreçte, müzakere aşamasına geçildi.

HÜKÜMET ZAM TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve memur emeklileri için zam teklifini açıkladı. Hükümetin teklifi 2024 ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci 6 ay için yüzde 9. 2025 ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 oldu. Bakan Işıkhan, ''2024 Ocak ayında enflasyon farkı göz önüne alındığında kamu personelimize yüzde 42 artış öngörüldü'' ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



"Gaziantep ve Tuzla'da yaşanan kazalarda hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü. Hizmetlerle dolu 22 yılımız hayırlı olsun.

Kamu görevlilerimizin hakları için bugün bir kez daha 7. dönem toplu sözleşmemiz için buradayız. Genel başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 22. yılımızı tekrardan kutlamak istiyorum.

Kamu sendikacılığı alanında da birçok yasal düzenleme yaparak devlet ile çalışanın aynı masada buluşmasını sağladık. Kamu görevlilerimizin mali ve sosyal haklarında ciddi iyileştirmeler sağladık. Bugüne kadar 6 toplu sözleşme imzaladık. İnşallah 7. dönem toplu sözleşmesini de uzlaşıyla kamu personelimiz başta olmak üzere ülkemize hayırlı sonuçlar getirecek şekilde neticelendireceğiz.

Kamu çalışanlarının yaşama standartları yükseldi. En düşük memur maaşını 22 bin 17 liraya, en düşük memur emeklisi maaşını 9876 liraya çıkardık.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren süreci sizlerle yürütüyoruz. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 sözleşmesi görüşmelerinin 14'üncü gününde belli bir noktaya ulaşmış durumdayız. Taraflar olarak değil paydaşlar olarak oturduk. Yapılan müzakereler anlayış içinde gerçekleştirildi. Komisyon çalışmalarına katkı sağlayanlara teşekkür etmek istiyorum.

Kamu görevlilerinin geneline ilişkin tekliflerin ön müzakeresi yapıldı. Ön müzakerelerinin tamamlanmasıyla müzakere aşamasına gelmiş bulunmaktayız. Madde sayısı 936'ydı. Maddeler ayrıştırıldı ve 967 maddeyle görüşmeleri sürdüreceğiz.

22 Ağustos tarihine kadar devam edecek olan sürecin bundan sonra da aynı nezaket süreci içinde sürdüreceğimize inanıyorum.

Bilindiği gibi 2023 Ocak ayında kamu görevlerine yüzde 30 artış yaptık. Ayrıca Temmuz ayında 8077 lira seyyanen zam yaparak en düşük Memur maaşını 22 bin 17 liraya yükselttik. Gerek Ocak gerekse Temmuz'daki artışların enflasyon farkı alınmadan ilave refah payı olarak verildiğini vurgulamak isterim. Kamu görevlilerine Ocak 2024'te yüzde 25 oranında enflasyon farkı vereceğimizi öngörüyoruz. 2023 zammından ilave refah farkından verileceğini kaynaklandığını belirtmek isterim. 2024 yılında ilk 6 ay içinde yüzde 10 sonraki 6 ay için yüzde 10 artacağını imza altına almıştık.

Biraz sonra açıklayacağım 2024 Zam tekliflerini bu çerçeve içinde değerlendirilmesini ifade etmek istiyorum.

2024-2025 toplu sözleşmeleri çerçevesinde kamu işveren heyeti olarak 2024 yılı ilk 6 ay için 14, ikinci 6 ay için 9, 2025 ilk 6 ay için 6, ikinci alı 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 2024 Ocak ayında enflasyonu dikkate aldığımızda yüzde 42'yi bulan artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönemde kümülatif artış yüzde 54'ün üzerinde olacaktır. Temennimiz odur ki, paydaşlar da uzlaşı içinde imzalayalım.

Kamu çalışanlarımız için pek çok kazanımı içeren uzlaşma sağlayacak maddelerimizin olduğunu vurgulamak isterim. Yetkili sendika temsilcilerine ve bürokratlara teşekkür ediyorum."

MEMUR-SEN: TEKLİFİ OLUMLAMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin zam teklifini yetersiz bulduklarını belirterek, ''Gelen teklifi olumlamamız mümkün değil. Bu açıdan tavsiyemiz, teklifin revize edilmesidir.'' dedi.

Yalçın sözlerine şöyle devam etti:

''Önümüzde süreç var, teklif revize edilmeli. Kiralara ilişkin kamu görevlileri zorlanmakta. Masaya bu konuda bir teklifin de gelmesini bekliyorduk. Bayram ikramiyesinden diğer sosyal haklara ilişkin henüz cümle kurulmadı.

Gelen teklifin, Merkez Bankasının enflasyon tahmininin 10 puan altında olmasını kabul etmiyoruz."

GÖRÜŞMELER AY SONUNDA BİTİYOR

Belirlenecek oranlar maaşların yanı sıra 65 yaş aylığı, engelli maaşı ve evde bakım maaşları üzerinde de etkili olacak. 8 milyondan fazla kişinin etkileneceği toplu sözleşme görüşmelerinde 15 Ağustos'ta genele ilişkin tekliflerin müzakeresine başlanacak. Üçüncü toplantı 17 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Görüşmeler ay sonuna kadar tamamlanacak.

MEMURLARIN ZAM TALEBİ

Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun talebi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken, 2025 içinse yüzde 40 zam olarak açıklandı. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.

2024-2025 yıllarında toplam yüzde 110 zam isteyen Memur-Sen'in talepleri şöyle:

Verilen sözün yerine gelmesi, vaadin karşılığını bulması için öncelikle maaşlarda 1.650 TL artış istiyoruz.

Kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine;

2024 yılı için 3'er aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %70,

2025 yılı için 6'şar aylık dönemler itibariyle Refah Payı dahil toplamda %40 artış istiyoruz.

Toplu Sözleşme ikramiyesinin artırımlı ve aylık olarak ödenmesini istiyoruz.

1. Dereceye gelmiş bütün kamu görevlilerinin Ek Göstergelerinin 3600 olmasını istiyoruz.

Kamu görevlilerine aylık 7.650 TL Kira Yardımı yapılmasını istiyoruz.

Yardımcı Hizmetler Sınıfının kaldırılarak GİH'e geçirilmesini istiyoruz.

Ramazan ve Kurban Bayramlarında, ayrı ayrı 4.850 TL Dini Bayram ikramiyesi istiyoruz.

Aile Yardımı olarak; eş yardımının 2.000 TL, çocuk yardımın 500 TL olmasını istiyoruz.

Gelir Vergisinin %15'e sabitlenmesini istiyoruz.

Mühendis, şube müdürü, müdür, müdür yardımcısı, şef vb. ünvanlı personelin özel hizmet tazminatı ve ek ödemeler dahil mali haklarının yeniden belirlenmesini istiyoruz.

Deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ödül verilmesini ve tazminatlarının 2025 yılı sonuna kadar ödenmesini istiyoruz.

Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavlarının üç yılı aşmayacak şekilde periyodik olarak yapılmasını istiyoruz.

Kıdem aylığı hesabındaki gösterge rakamının 100'e yükseltilmesini ve süre sınırlamasının kaldırılması istiyoruz.

Fazla Çalışma, Harcırah, Arazi Tazminatı, Giyecek Yardımı ve Yemek Yardımlarının artırımlı olarak ödenmesini istiyoruz.

4688 sayılı Kanun'un evrensel ilke ve normlara uygun hale getirilmesini istiyoruz.

Kamu Personel Sisteminin; ücret skalası, ünvan, kariyer gibi hususlar iyileştirilerek, revize edilmesini istiyoruz.

Engellilere, gazilere, gazi ve şehit yakınlarına ilave ödeme yapılmasını istiyoruz.

Disiplin cezalarının affına yönelik, belli kıstaslarla 17 yıl sonra düzenleme yapılsın istiyoruz.

Kadın kamu görevlilerinin 16 hafta olan ücretli doğum izinlerinin 32 hafta olmasını, süt izni sürelerinin artırılmasını ve yarım zamanlı çalışma hakkının fiili uygulamaya dönüşmesini istiyoruz.

Doğum yardımının 5.098 TL, evlenme yardımının 24.215 TL, ölüm yardımının 19.372 TL olarak ödenmesini istiyoruz.

Kurumlarda ücretsiz kreş hizmeti verilmesini, bu hizmetin sunulamadığı yerlerde 2.778 TL, kreş yardımı verilmesini istiyoruz.

8.077 TL seyyanen zammın emekli kamu görevlilerine de yansıtılmasını istiyoruz.

Emekli kamu görevlilerinin, en son görev yaptıkları kurumların dâhil olduğu hizmet kolundaki sendikalara üye olabilmesini istiyoruz.