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İşte en düşük memur ve emekli maaşı listesi

İşte en düşük memur ve emekli maaşı listesi
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Memur ve memur emeklilerinin 2024 ve 2025 yılı zam oranlarının açıklanmasının ardından en düşük memur ve en düşük memur emeklisi maaşları da belli oldu... İşte meslek meslek zamlı maaş listesi...

Toplu sözleşme sürecinde memur tarafını temsil eden Memur-Sen ile Kamu İşveren Heyet'in yürüttüğü görüşmelerden sonuç çıkmaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Bugün beşinci ve son toplantısını yapan Hakem Kurulu, memur ve emeklilerin zam oranını netleştirdi.

Buna göre 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında yüzde 5 zam yapılacak.

Hakem Kurulu'nda yapılan oylamada, zam teklifi 5'e karşı 6 kabul oyuyla geçti ve kurulun verdiği karara itiraz edilemeyecek.

 Öte yandan memur ve memur emeklilerinin maaşına belirlenen zamla birlikte enflasyon farkı da yansıtılacak.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıkladığı enflasyon raporuna göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 59,46 olarak belirtildi. Ekonomistler, yüzde 59,46'lık enflasyon tahminine göre, TÜFE2nin 1799,43 puana yükselmesi ve 6 aylık enflasyonun yüzde 33,13 seviyesinde olmasını bekliyor. Bu rakamdan Temmuz 2023'de uygulanan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammı çıkarıldığında memur enflasyon farkı yüzde 25,59 olarak gerçekleşecek.

Ocak 2024'te uygulanacak memur zammında şu veriler kullanılacak:

- Temmuz 2023 toplu sözleşme zammı yüzde 6
- Ocak 2024 toplu sözleşme zammı yüzde 15
- 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 33,13
- Enflasyon farkı beklentisi yüzde 25,59
- Hesaplanan memur zammı yüzde 44,42

Ocak 2024 için yüzde 15'lik toplu sözleşme zammına göre yeni hesap yapıldığında memur maaşları yüzde 44,42 oranında artacak.

Beklentiler bu yönde gerçekleşirse Ocak 2024'te en düşük memur maaşı 31.797 TL, en düşük memur emeklisi maaşı da 14.263 lira olacak.

İşte buna göre hesaplanan meslek meslek memur maaşları:

ÜNVAN TEMMUZ 2023 OCAK 2024
Şube müdürü ( Üniversite mezunu ) 1/4 32.438 46.847
Memur ( Üniversite Mezunu ) 9/1 22.926 33.110
Uzman Öğretmen 1/4 29.525 42.640
Öğretmen 1/4 26.642  38.476 
Başkomiser 1/3 32.613  47.100 
Polis Memuru 8/1 29.512  42.621 
Uzman Doktor 1/4 37.162  53.669 
Hemşire ( Üniversite Mezunu 5/1 26.428  38.167 
Mühendis 1/4 33.109  47.816 
Teknisyen ( Lise Mezunu ) 11/1 23.525  33.975 
Profesör 1/4 48.111  69.482
Araştırma Görevlisi 7/1 31.750  45.853
Vaiz 1/4 27.608  39.871 
Avukat 1/4 31.549  45.563 
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