Kamu çalışanları 24 Nisan'da izinli sayılacak

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan Cuma günü idari izinliği sayılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür.''