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  4. 21 Nisan 2020 16:54

Kamu çalışanları 24 Nisan'da izinli sayılacak

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, kamu çalışanlarının 24 Nisan'da idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kamu çalışanları 24 Nisan'da izinli sayılacak
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Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan Cuma günü idari izinliği sayılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirlerin alınarak hizmetlerin aksatılmaması, zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla; kamu kurum ve kuruluşlarındaki bütün çalışanların 24 Nisan 2020 Cuma günü idari izinli sayılmaları Cumhurbaşkanlığı'mızca uygun görülmüştür.''

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memur , 24 nisan
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