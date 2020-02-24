Kamuda yeni dönem başlıyor! Tüm memurların hayatını değiştirecek uygulama!

Doktorların, sağlık hizmeti alan vatandaşlar tarafından e-Nabız üzerinden memnuniyet düzeyine göre “yıldız” verilerek puanlanması, tüm kamu görevlileri için hayata geçirilecek. Memurların performansı vatandaşın ‘yıldız’larıyla ölçülecek.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, “Doktorlara yıldız verilmesi gibi tüm kamu görevlilerini yıldızlamak istiyoruz” diyerek bir çalışma başlattıklarını açıkladı. Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Proje Geliştirme Daire Başkanı Esra Muş ise yıldız uygulamasının sonuçlarını doktorlarla da paylaştıklarını belirtti.

Tüm kamu görevlileri

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı Belma Satır’ın koordinasyonunu sağladığı Dilekçe Hakkı Çalıştayı’nın dijital dönüşüm oturumunda konuşan Koç, kamu görevlilerinin verdiği hizmetin vatandaşlar tarafından “yıldızlar” ile puanlanacağını söyledi. “Vatandaş memnuniyeti, geri dönüşüm konusunda, e-Nabız’da doktorların onaylanması veya yıldız verme olayı var” diyen Koç, “Artık bütün doktorları yıldızladığımız gibi bütün kamu görevlilerini de yıldızlamak istiyoruz. Bakan Yardımcımız Şuayip Bey’le de konuştum. Hastaneye gittikten sonra sistemden doktoru bulup e-Nabız’dan yıldız verebiliyorsunuz” dedi.

‘Doktora söylüyoruz’

Esra Muş ise e-Nabız sistemini kullananların 17 milyonu aştığını belirtirken, buna entegre çalışan “Teletıp” projesinin de bulunduğunu kaydetti. Muş, “yıldız” uygulaması konusunda “Bu yıldızları hekimin kendisine de gösteriyoruz. ‘Az yıldız aldın, çok yıldız aldın’ diye. ‘Senin benzerin, muadilde iş yapanlarda da o yıldızlar arasında şu seviyedesin’ gibi geri bildirimlerimiz oluyor. Bunlar üst yönetime rapor şeklinde gidiyor” diye konuştu.

CİMER’de sıralama

Koç, oturumda ayrıca CİMER’le ilgili çalışmalardan da bahsetti. Koç, “CİMER’de olan bilgilerin artık sadece vatandaşa gönderilen bir belge olmasını istemiyoruz, orada toplanan verinin analiz edilip veriden değer üretmek istiyoruz. Böylece vatandaş memnuniyetini takip için alt yapı oluşturulmuş olunacak” dedi. Bu sene CİMER’den gelen dilekçelerin önem sırasına göre sıralanmasının hedeflendiğini kaydeden Koç, “O sıralandırmaya göre de vatandaşın başvurularını kamu kurumlarına gönderdikten sonra o iş bitene kadar o dosyayı kapatmamak istiyoruz. Yani ‘forward’ ettiğimiz veya pasladığımız zaman bitmeyecek. Sizin o işi doğru şekilde yapıp yapamadığınız zaman bitecek” ifadelerini kullandı.