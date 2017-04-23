Kamuya binlerce personel alınacak !

İstihdam seferberliğine kamudan büyük katkı geldi. Önümüzdeki dönemde Milli Savunma Bakanlığı’ndan THY’ye, Maliye Bakanlığı’ndan Diyanet İşlerine, Sermaye Piyasasından PTT’ye kadar birçok kamu kurumu 90 bin sözleşmeli personel alınacak.

Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın haberine göre istihdam seferberliğine kamu da katılıyor. Seferberlik kapsamında bugüne kadar özel sektörde 800 bine yakın istihdam yaratılırken, önümüzdeki günlerde kamuda da memur alımı başlıyor. Bu çerçevede çeşitli kamu kurumu 90 bine yakın personel alımı yapacak.Kamuda en çok alımı ise 11 bin uzman erbaş, 13 bin de sözleşmeli erbaş olmak üzere 24 bin kişiyle Milli Savunma Bakanlığı yapacak. Ayrıca Bakanlık, sözlü sınavla 25 adet de sözleşmeli bilişim personeli alacak. Yine bu kapsamda Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere makine, bilgisayar, elektronik, endüstri, inşaat mühendisliği bölümlerinden mezun 55 kişi istihdam edilecek. Sahil Güvenlik Komutanlığı, 100 adet de sözleşmeli astsubay alımı yapacak.

GELİR UZMANI, VERGİ MÜFETTİŞİ

Jandarma Genel Komutanlığı da ihtiyacı karşılamak üzere teknisyen, istihkam, muharebe, ikmal, bakım, maliye sınıflarında 2 bin 650 kişiyi istihdam ederken bunların arasında jandarma ve bando sınıflarına da kadın personel alacak. Kamuda en çok istihdam yaratacak kurumlardan biri de Polis Akademisi Başkanlığı olacak. Polis Meslek Eğitim Merkezlerine bini kadın olmak üzere 10 bin polis alınacak.

PTT Genel Müdürlüğü ise 1.113’ü gişe ve büro görevlisi, 637’si dağıtıcı olmak üzere Türkiye genelinde toplam 1.750 sözleşmeli personel alacak. Gişe ve büro görevlisi olacak kişilerin en az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarından mezun olması ve KPSS’de en az 70 puan almış olması gerekiyor. Posta dağıtım işi yapacak olanların ise iki yıllık eğitim veren yüksekokullardan mezun olması ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekiyor.Önümüzdeki dönemde kamuda istihdam yaratılacak önemli bir alan da vergi müfettişliği olacak. Bu konuda Maliye Bakanlığı 2 bin gelir uzmanı ile 300 adet de vergi müfettiş yardımcısı alacak. Vergi müfettişi olacak adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak.

1.500 ENGELLİ ÖĞRETMEN ALINACAK

Kamuda istihdama katkıda bulunacak kurumlardan biri de Diyanet İşleri Başkanlığı olacak. Diyanet İşleri, taşrada görevlendirilmek üzere 415 sözleşmeli imam-hatip alacak. İlahiyat fakültesinden mezun olan adaylar, sözlü sınav başarı sırasına göre göreve başlayacak.İstihdam seferberliğine Sosyal Güvenlik Kurumu da (SGK) katılacak. Kurum, büro personeli olarak 193 kişi alacak. Bilgisayar ve bilişim alanında çalışacak adaylar Ankara’da SGK Başkanlığında istihdam edilecek.Öten yandan, THY, Ulusal Metroloji Enstitüsü, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Sermaye Piyasası Kurulu, Kredi ve Yurtlar Kurumu da önümüzdeki dönemde 1.500’e yakın personel alımı yapacak. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı da 20 binin üzerinde sözleşmeli öğretmen alımı için mülakatlara başladı. Bakanlık, buna ek olarak bin 500’e yakın da engelli öğretmen alacak.