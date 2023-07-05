Memur-Sen en düşük memur maaşı talebini açıkladı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük memur maaşının 25 bin 860 liraya çıkarılmasını talep etti.

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrasında memurlardan yeni talep geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, en düşük memur maaşının 25 bin 860 liraya yükseltilmesini istedi.

Yalçın, en düşük maaşın 22 bin liraya yükseltecek düzenlemeye ek olarak yüzde 17,55'lik artış talebinde bulundu. "Adil, doğru ve hakkaniyetli olan hayata geçmiş olacaktır." diyen Yalçın, aksi takdirde kayıpların telafi edilmeyeceğini kaydetti.

"SEYYANEN ZAMDA HASSAS DAVRANILMALI"

Seyyanen zamla ilgili değerlendirme yapan Yalçın şunları kaydetti: "Bir diğer önemli husus, yapılacak artışın yüzdelik ve seyyanen olarak gerçekleştirilmesi noktasında hassas davranılması konusudur. Yüzdelik artışı gerektiğinden fazla kısıtlı, seyyanen artışı çok yüksek tutacak düzenlemenin; kamu görevlileri arasında maaş skalasını, hiyerarşiyi ve kademeyi bozacağı bilinmelidir. Katsayılarda yapılacak düşük oranlı artış, diğer ödemeleri olumsuz etkileyecek, toplam gelirde negatif sonuç doğuracak, maaş/ücretlere oransal yansımayı azaltırken sorunları büyütecektir."

6 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 19.77 OLDU

TÜİK verilerine göre, Haziran'da enflasyon yüzde 3.92 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 38.21 oldu. Buna göre, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 19.77 oldu. Bu oranla birlikte memur maaşlarına gelecek refah payı hariç zam ise yüzde 17,55, emekli maaşlarına gelecek refah payı hariç zam yüzde 19,77 oldu.