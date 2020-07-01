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  4. 01 Temmuz 2020 07:08

Memurlar yeni sözleşme istiyor: Toplu sözleşme yeniden yapılsın!

KESK, TBMM Başkanlığı’na sunulmak üzere bir imza kampanyası başlatarak memur maaşlarının yoksulluk sınırı olan 7 bin 950 TL’ye yükseltilmesini istiyor.

Memurlar yeni sözleşme istiyor: Toplu sözleşme yeniden yapılsın!
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Bu konuda bir bildiri de hazırlayan KESK, pandemi ile birlikte ekonomik koşulların ağırlaştığını, koruyucu politikalara ihtiyacın arttığını açıkladı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın haberine göre KESK’in hükümetten talepleri şöyle:

“Hayat pahalılığı karşısında hükmünü yitirmiş olan 2020-2021 yıllarını kapsayan ‘toplusözleşme’nin iptal edilerek grevli, özgür pazarlık sistemine geçilmesini istiyoruz. Maaşların insanca yaşamaya yetecek bir seviyeye yükseltilmesini talep ediyoruz.” 
 
 

Cumhuriyet

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