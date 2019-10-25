Memurları kızdıracak iddia: ''Rahat yüzü göremeyecekler!''

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bütçenin açık verdiğini ve hükümetin maaşları ödemekte zorlandığını söyleyen Türkkan, yeni hazırlanan yasa ile kıdem tazminatlarının da taksitli bir şekilde verileceğini savundu.

"Emeklide huzur bırakmadınız" diyen Türkkan, şöyle konuştu:

"Memleketin en önemli meselesi bütçe. Bütçe açık veriyor, bütçe açık verdikçe hükümet maaşları ödemekte zorlanıyor. Yeni bir yasa tasarısı hazırlandığını duyuyoruz. Ne kadar gerçek bilmiyorum. Tazminat hak eden kamu görevlileri ve işçilerin tazminat haklarını taksitle ödeme hakkında bir yasa tasarısı hazırlanıyormuş.

"RAHAT YÜZÜ GÖREMEYECEKLER"

20-25 sene çalışan işçi memurun en büyük beklentisi tazminatını alıp hayatının kalan kısmını daha huzurlu şekilde tamamlamaktır. Eğer siz buna vaade yaparsanız bu insanlar hayatlarının geri kalan kısımlarında dahi rahat yüzü görmeyecekler."