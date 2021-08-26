Sözleşmeli memurlara kadro yolu açıldı Kaynak: Sözleşmeli memurlara kadro yolu açıldı

Memur sendikaları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında yapılan 6. Dönem Toplu Sözleşme'sinde sözleşmeli personel ve 3600 ek gösterge sorununun çözümü için ilk resmi adım atıldı. Böylece, sayıları 523 bin 47'ye ulaşan sözleşmeli memurların kadroya geçiş yolu açıldı.

1.5 milyon memurun beklediği 3600 ek gösterge süreci de başladı. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Toplu Sözleşme Mutabakatı'nın 52. maddesine göre, kamu kurum ve kuruluşlarının görüşleri alınarak, sözleşmeli personel mevzuatında düzenleme yapılacak. Sözleşmeli personelin statülerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışma yetkili konfederasyonun katkısıyla 2022'de tamamlanacak.

Yapılan görüşmeler neticesinde kamuda bulunan tüm sözleşmeli personellerin, yerel yönetimler de dahil kadroya alınmasıyla ilgili çalışma yapılacak. Edinilen bilgilere göre, önümüzdeki yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın başkanlığında, yetkili sendika temsilcileri ve sözleşmeli personelin çalıştığı bakanlık temsilcileriyle birlikte komisyon kurulacak. Kadroya geçiş süreci için bu komisyon çalışacak. Hazırlanan çalışma yıl içinde tamamlanarak Meclis'e sunulacak. Meclis'in onayıyla birlikte sayıları 523 bini aşan sözleşmeli kamu personeli, kadrolu memur olacak.

3+1 MODELİ BENİMSENECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sözleşmeli personel için 3+1 ilkesini benimsediklerini söylemişti. Hali hazırda kamuda 3+1 modeliyle çalışan sözleşmeli memurlar bulunuyor. Sabah’ta yer alan habere göre; Yapılacak düzenlemeyle, 4 yılını dolduran sözleşmeliler kadroya geçebilecek. İller arası tayin, sağlık durumu tayini, görevde yükselme, kurumlar arası geçiş gibi bazı özlük haklarında da kısıtlamalar vardı. Çalışmayla 4 yıl sonra kadroya geçecek olan memurun, tüm özlük haklarına da kavuşacağı öngörülüyor.

3600 EK GÖSTERGE İÇİN DE ANLAŞMA SAĞLANDI

Zam görüşmelerinde 3600 ek gösterge konusunda da anlaşma sağlandı. Ek gösterge toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile sendikalar 2022'de çalışma yapacak, kanuni düzenleme çıkarılacak. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden düzenlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri artacak. 1.5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak. Ek gösterge artışıyla emekli aylıkları ve ikramiyelerinin yüzde 22 ila 25 artması bekleniyor.