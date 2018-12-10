2019'da trafik sigortasına zam yok

Yeni yıl yeni zamlarla gelirken, araç sahiplerine müjdeli bir haber geldi. Hürriyet gazetesinden Noyan Doğan'ın aktardığı bilgilere göre Zorunlu Trafik Sigortası 2019 yılında zamlanmayacak.

2017'nin nisan ayında yapılan düzenlemeyle devlet, zorunlu trafik sigortasının fiyatlarına müdahale ettiğini ve tavan fiyat uygulamasına geçildiğini belirten Doğan, sigortacıların, trafik sigortasından zarar etmesini önlemek amacıyla, azami primleri her ay yüzde 1.5 oranında artırma hakkı tanındığını aktardı.

Doğan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sigorta şirketlerine gönderdiği 2019 yılına ait duyuruda, trafik sigortasına aylık yüzde 1.5'lik yasal artışın dışında başka bir zam yapılmadı, enflasyon ayarlaması da olmadı.

Bu da 2019 yılında Zorunlu Trafik Sigortası ücretlerine zam yapılmayacağı anlamına geliyor.