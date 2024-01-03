2024'te de ek MTV iddiası için resmi açıklama geldi

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli 11 ilimizi yerle bir edip 60 bin canı yitirdiğimiz depremlerin yaralarını sarmak için 2023 yılında iki kez alınan MTV'nin 2024 yılı için de iki kez alınabileceği iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. Resmi açıklama geldi.

Depremin yaralarını sarmak üzere finansman ihtiyacını karşılamak için bir defaya mahsus olmak üzere getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi 2023 yılında en çok gündeme getirilen konuların başında yer almıştı. Anayasa Mahkemesi’ne kadar giden kararda araç sahipleri lehine sonuç çıkmamış ve milyonlarca kişi geçtiğimiz yıl 4 kez MTV ödemesi yapmak zorunda kalmıştı.

Yeni yıl yeni zamlar ile gelirken Sözcü TV ekranlarında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Ebru Baki ile Para Politika programında canlı yayına katılan Gazeteci Deniz Zeyrek “Ben şimdi kara kara düşünüyorum. Kesinlikle, iddiaya girebilirim ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi alacaklar bizden. Yapacaklar başka çaresi yok” ifadelerini kullandı. Sunucu Ebru Baki ise, “Bütün gelen konuklarım aynı şeyi söylüyor” diyerek Zeyrek’in sözlerine yanıt verdi

Resmi açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organlarında yer alan, "2024 yılında ikinci bir ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınacak" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından, bazı basın yayın organlarında yer alan "2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadesine yer verildi.

Peki yeni yılda hangi araç için ne kadar MTV ödenecek ? İşte 2024 yılının MTV ücretleri:

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar



1-3 yaş - 3.359 TL

4-6 yaş - 2.343 TL

7-11 yaş - 1.308 TL

12-15 yaş - 987 TL

16 yaş ve üstü - 347 TL

0-1300 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası



1-3 yaş - 3.692 TL

4-6 yaş - 2.576 TL

7-11 yaş - 1.437 TL

12-15 yaş - 1.088 TL

16 yaş ve üstü - 383 TL

0-1300 motor

Taşıt değeri 316.400 lira ve üstü



1-3 yaş - 4.032 TL

4-6 yaş - 2.809 TL

7-11 yaş - 1.573 TL

12-15 yaş - 1.188 TL

16 yaş ve üstü - 413 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 liraya kadar



1-3 yaş - 5.851 TL

4-6 yaş - 4.387 TL

7-11 yaş - 2.544 TL

12-15 yaş - 1.798 TL

16 yaş ve üstü - 690 TL

1301-1600 motor

Taşıt değeri 180 bin 600 - 316.400 lira arası



1-3 yaş - 6.439 TL

4-6 yaş - 4.828 TL

7-11 yaş - 2.801 TL

12-15 yaş - 1.972 TL

16 yaş ve üstü - 754 TL

1999 GÖLCÜK DEPREMİ SONRASI HAYATIMIZA GİREN ÖİV'YE DE YENİ YIL ZAMMI

1999 Gölcük depremi sonrasında uygulamaya konulan Özel İletişim Vergisi, 2024 yılı itibarıyla 400 TL'ye yükseltiliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile halihazırda 260 TL olarak uygulanan vergiye 140 lira zam yapıldığı duyuruldu.

YENİ HAT ALAN HERKESTEN BU PARA KESİLECEK

Halk TV'nin aktardığına göre, kararın ardından operatör fark etmeksizin yeni hat sahibi olacak herkes, faturalı ya da faturasız hat olmasına bakılmaksızın Özel İletişim Vergisi ödemek zorunda kalacak.

400 TL olarak belirlenen rakam, operatörlere iletilmesi halinde 12 ay taksitli şekilde faturalara bölünebilecek.

TELSİZ ÜCRETİ DE ZAMLANACAK

Ayrıca Özel İletişim Vergisi'ne yapılacak artışın yanı sıra, cep telefonu hattı sahibi herkesten her ay düzenli olarak kesilen 'Telsiz Kullanım Ücreti' de yeni yılla birlikte zamlandı.

2023 yılında 9,43 TL'ye yükselen ücret, yeni yılda yapılacak zamla birlikte 15 lira seviyelerine çıkarıldı.