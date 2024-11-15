690 bin TL'den 865 bin TL'ye kadar... İşte 2. el'de en çok ilanı verilen otomobiller

Türkiye'de geride bıraktığımız Ekim ayında ikinci elde en çok satılık ilanı verilen otomobil markaları belli oldu.

Çevrim içi ilan platformu tarafından hazırlanan rapora göre ekim ayında ikinci el araçların ortalama fiyatı 689 bin 864 lira oldu.

Şirketten yapılan açıklamada, çevrim içi ilan platformu arabam.com'un ekim ayının ikinci el ilan verilerine dayanarak hazırladığı aylık fiyat endeksine göre, yıl sonu öncesi piyasada hareketlilik sürerken, ikinci el araçlarda enflasyondan arındırılmış fiyatlar ise düşmeye devam ediyor.

arabamcom verilerine göre, ekim ayında ilanlardaki araçların ortalama fiyatı yüzde 0,8'lik artışla 689 bin 864 lira olarak belirlenirken, enflasyondan arındırıldığında eylül ayına göre yüzde 2,02 oranında düşüş yaşandı.

İlanlarda en çok görülen 10 araç modeli

Ekim ayında, arabam.com ilanlarında en çok görülen markalar sırasıyla Fiat, Renault, Volkswagen, Ford, Opel, Hyundai, Peugeot, Toyota, Citroen ve Honda oldu. Model bazında bakıldığında ise ilanlarda en çok bulunan otomobil modelleri Clio, Megane, Egea, Astra, Corolla, Focus, Passat, Civic, Polo ve Corsa olarak sıralandı.

Trafiğe yeni katılan araçların çoğunun 1 milyon lira üzerinde olması nedeniyle arabam.com'daki 500 bin lira altındaki araç ilanlarında azalma, 1 milyon üzerindeki araç ilanlarında ise artış yaşandı. Ekim ayında, 500 bin liraya kadar araçların ilan oranı, önceki aya göre yüzde 2,4 düşüş gösterdi. Buna karşılık, 1 milyon lira ve üzeri araçların ilan oranı eylüle kıyasla yüzde 2,4 arttı.

Verilere göre, 5 yaşa kadar araçların ilan oranı, ekimde yüzde 1 yükseldi. Genç araçlara talep, eskilere oranla daha yüksek olmaya devam etti.

İkinci elde fiyatlar yükselir mi?

Açıklamada görüşlerine yer verilen arabam.com Trink sat! ve Oto Ekspertiz Genel Müdür Yardımcısı Halil Ali Şenay, otomotiv sektöründe sıfır araç kampanyalarının hız kazandığı bir döneme girdiklerini ve bu kampanyaların, kısa vadede ikinci el araç fiyatlarını aşağı yönlü baskılayabileceğini belirtti.

Markaların sunduğu kampanya fırsatlarının, kullanıcıları araçlarını yenilemeye teşvik ettiğini ve mevcut araçlarını satışa çıkarmalarına olanak tanıdığını kaydeden Şenay, "Bu nedenle, yıl sonuna kadar ikinci el araç piyasasında arzın artacağını öngörüyoruz. Aynı zamanda, faiz oranlarında düşüş beklentisinin artmasıyla, ilerleyen dönemde sıfır ve ikinci el araç fiyatlarında artış olabilir. Araç değişimi yapmayı veya yeni bir araç satın almayı planlayanlar için, mevcut koşulların uygun bir dönemi işaret ettiğini söyleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.