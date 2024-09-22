  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil / Motosiklet
  4. Alman otomotiv devi iflasını açıkladı

Alman otomotiv devi iflasını açıkladı

Alman otomotiv devi iflasını açıkladı
Güncelleme:

Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflasını açıkladı.

Dünya genelinde etkili olan olumsuz ekonomik koşullar şirketleri sıkıştırmaya devam ediyor. Mercedes-Benz, Çin pazarında 2023 yılı kâr tahminlerini aşağı çekti. Volkswagen’in 30 bin kişiyi işten çıkarması konuşuluyor. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise bu kritik dönemde sektördeki krizi değerlendirmek için bir ‘otomotiv zirvesi’ düzenleme kararı aldı.

Ara eleman eksikliği, parça fiyatlarındaki yüksek fiyatlar gibi sebeplerden dolayı çok sayıda fabrika iflas bayrağı açtı.

Küresel piyasada çok şiddetli etkilenen ekonomik güçlükler karşısında ABD ve Avrupa’nın çok sayıda bölgesinde şirketler kapanmaya gidiyor.

Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz ekonomik şartlara direnemeyerek iflas ettiğini duyurdu.

Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflasını açıkladı.

Ekonomim'in merkur.de’den derlediği habere göre Baden-Württemberg eyaletinde Reutlingen yakınlarındaki Eningen unter Achalm'da faaliyet gösteren otomotiv tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas etti.

Baına yansıyan haberlere göre, şirket 9 Ağustos'ta Tübingen'deki yerel mahkemeye iflas başvurusunda bulundu. Reutlingen'den bir avukat olan Jürgen Sulz, geçici iflas yöneticisi olarak görevlendirildi.

Erwin Lutz 1966'da Eningen'deki yay fabrikasını kurarak teknik yaylar ve bükülmüş parçalar konusunda uzmanlaşmıştı. Ürün yelpazesinde burulma yayları, sıkıştırma yayları, gergi yayları, bükülmüş tel parçaları ve yaprak yaylar ve magazin yayları gibi özel bileşenler gibi çeşitli yay türleri yer almaktaydı.

Ekonomim

Etiketler ALMANYA otomotiv iflas parça tedarikçisi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çalışanlarını mutlu eden en iyi 20 şirket belli oldu Çalışanlarını mutlu eden en iyi 20 şirket belli oldu Naci Görür o rapora itiraz etti: ''Beni affedin sayın bakanım ama...'' Naci Görür o rapora itiraz etti: ''Beni affedin sayın bakanım ama...'' Mourinho'dan derbi sonrası şaşırtan hareket Mourinho'dan derbi sonrası şaşırtan hareket Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan olay gönderme: ''Dede parasıyla olmaz'' Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan olay gönderme: ''Dede parasıyla olmaz'' Osmanlı'ya ait batık gemide yeniçeri silahları bulundu Osmanlı'ya ait batık gemide yeniçeri silahları bulundu Kulislerde dikkat çeken iddia: Geri adım atılan düzenleme yeniden gündeme gelecek Kulislerde dikkat çeken iddia: Geri adım atılan düzenleme yeniden gündeme gelecek Yeni vergiler geliyor: Ayrıntılar belli oldu Yeni vergiler geliyor: Ayrıntılar belli oldu Süper Lig'de şampiyonluk tahmini değişti Süper Lig'de şampiyonluk tahmini değişti 3 aylık ilişki mahkemelik oldu: Ayrıldığı sevgilisinden böyle intikam aldı 3 aylık ilişki mahkemelik oldu: Ayrıldığı sevgilisinden böyle intikam aldı ''Gençlerin en sevdiği siyasetçiler'' anketinin sonuçları açıklandı ''Gençlerin en sevdiği siyasetçiler'' anketinin sonuçları açıklandı
Önce sağanak sonra güneş: Yaz geri geliyor Önce sağanak sonra güneş: Yaz geri geliyor Narin cinayetinde itirafçının ifadesi ekipleri harekete geçirdi Narin cinayetinde itirafçının ifadesi ekipleri harekete geçirdi Teröristlerden sızma girişimi: 1 asker şehit oldu Teröristlerden sızma girişimi: 1 asker şehit oldu Günün videosu İzmir'den geldi: Denizde yüzerken göbeğine martı kondu Günün videosu İzmir'den geldi: Denizde yüzerken göbeğine martı kondu RTÜK Başkanı ''ayakkabıdan içki içme'' videosuna ateş püskürdü RTÜK Başkanı ''ayakkabıdan içki içme'' videosuna ateş püskürdü Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki Fenerbahçe'de Ali Koç'a büyük tepki Bir ilimizi sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında Bir ilimizi sel aldı: Cadde ve sokaklar sular altında Yeşil sahalardan uyuşturucu baronluğuna... Yıldız futbolcu tutuklandı Yeşil sahalardan uyuşturucu baronluğuna... Yıldız futbolcu tutuklandı Cumhurbaşkanlığı'ndan rekor harcama: Günlük 21.5 milyon TL Cumhurbaşkanlığı'ndan rekor harcama: Günlük 21.5 milyon TL