Alman otomotiv devi iflasını açıkladı

Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflasını açıkladı.

Dünya genelinde etkili olan olumsuz ekonomik koşullar şirketleri sıkıştırmaya devam ediyor. Mercedes-Benz, Çin pazarında 2023 yılı kâr tahminlerini aşağı çekti. Volkswagen’in 30 bin kişiyi işten çıkarması konuşuluyor. Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck ise bu kritik dönemde sektördeki krizi değerlendirmek için bir ‘otomotiv zirvesi’ düzenleme kararı aldı.

Ara eleman eksikliği, parça fiyatlarındaki yüksek fiyatlar gibi sebeplerden dolayı çok sayıda fabrika iflas bayrağı açtı.

Küresel piyasada çok şiddetli etkilenen ekonomik güçlükler karşısında ABD ve Avrupa’nın çok sayıda bölgesinde şirketler kapanmaya gidiyor.

Almanya merkezli otomotiv parça tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz ekonomik şartlara direnemeyerek iflas ettiğini duyurdu.

Ekonomim'in merkur.de’den derlediği habere göre Baden-Württemberg eyaletinde Reutlingen yakınlarındaki Eningen unter Achalm'da faaliyet gösteren otomotiv tedarikçisi Federnfabrik Erwin Lutz iflas etti.

Baına yansıyan haberlere göre, şirket 9 Ağustos'ta Tübingen'deki yerel mahkemeye iflas başvurusunda bulundu. Reutlingen'den bir avukat olan Jürgen Sulz, geçici iflas yöneticisi olarak görevlendirildi.

Erwin Lutz 1966'da Eningen'deki yay fabrikasını kurarak teknik yaylar ve bükülmüş parçalar konusunda uzmanlaşmıştı. Ürün yelpazesinde burulma yayları, sıkıştırma yayları, gergi yayları, bükülmüş tel parçaları ve yaprak yaylar ve magazin yayları gibi özel bileşenler gibi çeşitli yay türleri yer almaktaydı.

Ekonomim