  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomobil
  4. Dev şirket elektrikli kamyon üretecek

Dev şirket elektrikli kamyon üretecek

Dev şirket elektrikli kamyon üretecek

General Motors, elektrikli araçlar için planladığı harcamayı 2025 yılına kadar 35 milyar dolara çıkardığını duyurdu. Şirketin elektrikli ticari kamyon üreteceği de açıklandı.

GM, elektrikli araçlara yapılan harcamaları 2025 yılına kadar 35 milyar dolara çıkardı. Bu, Mart 2020'den bu yana yüzde 75'lik bir artışı temsil ediyor. GM, daha önceden elektrikli araçlara 20 milyar dolar harcayacağını söylemişti. Bu miktar daha sonra 27 milyar dolara yükseltildi ve şimdi yeniden artırıldı.

Bu yeni finansman duyurusu ile GM, gelecekteki araç planlarına tamamen elektrikli ticari kamyonları da ekleyeceğini söyledi. Otomobil üreticisi ayrıca elektrikli SUV'ler için daha fazla üretim kapasitesi ekleyecek.

Otomobil üreticisi ayrıca ABD'deki pil hücrelerinin üretimini artıracağını ve iki yeni pil tesisi kurma planlarını hızlandıracağını duyurdu. Elektrikli araçlar şu anda binek araç satışlarının yüzde 2'sinden daha azını oluşturuyor, ancak GM şimdiden yoğun bir rekabetle karşı karşıya.

 

Etiketler general motors elektrik araç
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Aşı karşıtlarının mazeretleri şaşırtıyor: ''Cinsel organım küçülür, zekam azalır''
Önce Ankara'da ardından da Ege Denizi'nde korkutan deprem!
Ahmet Hakan'la ilgili dikkat çeken Sezgin Baran Korkmaz iddiası
Aslı Enver'in hamak pozları sosyal medyayı salladı
Arap spiker tribündeki kadın taraftarı görünce kendini kaybetti
Korkunç olay: Karısına acı yaşatmak için 2 kızını öldürüp okyanusa attı
Milli helikopter GÖKBEY için müjdeli haber geldi
Nefise Karatay'ın kızı Maya annesinin kopyası çıktı
FED piyasaları uçurdu! Şimdi gözler TCMB'de... İşte dolar, euro ve altında son durum
Erdoğan düğmeye bastı! Önce kabine revizyonu, sonra erken seçim ardından da...