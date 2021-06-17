Dev şirket elektrikli kamyon üretecek

General Motors, elektrikli araçlar için planladığı harcamayı 2025 yılına kadar 35 milyar dolara çıkardığını duyurdu. Şirketin elektrikli ticari kamyon üreteceği de açıklandı.

GM, elektrikli araçlara yapılan harcamaları 2025 yılına kadar 35 milyar dolara çıkardı. Bu, Mart 2020'den bu yana yüzde 75'lik bir artışı temsil ediyor. GM, daha önceden elektrikli araçlara 20 milyar dolar harcayacağını söylemişti. Bu miktar daha sonra 27 milyar dolara yükseltildi ve şimdi yeniden artırıldı.

Bu yeni finansman duyurusu ile GM, gelecekteki araç planlarına tamamen elektrikli ticari kamyonları da ekleyeceğini söyledi. Otomobil üreticisi ayrıca elektrikli SUV'ler için daha fazla üretim kapasitesi ekleyecek.

Otomobil üreticisi ayrıca ABD'deki pil hücrelerinin üretimini artıracağını ve iki yeni pil tesisi kurma planlarını hızlandıracağını duyurdu. Elektrikli araçlar şu anda binek araç satışlarının yüzde 2'sinden daha azını oluşturuyor, ancak GM şimdiden yoğun bir rekabetle karşı karşıya.