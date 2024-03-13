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Ford ile Volkswagen'e ortak üretim onayı çıktı

Ford ile Volkswagen'e ortak üretim onayı çıktı
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Rekabet Kurulu, Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasındaki, bir tonluk ticari araçların geliştirilmesi, tedariki ve üretimi konusundaki anlaşmalara muafiyet tanınmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamada, Kurulun, bu tür işbirliklerine olumlu yaklaştığına işaret edildi.

Kurulun, Ford Motor Company ve Volkswagen AG arasındaki bir tonluk ticari araçların geliştirilmesi, tedariki ve üretimi konusundaki anlaşmalara muafiyet tanıdığının belirtildiği açıklamada, anlaşmayla Ford Otomotiv Sanayi AŞ'nin Kocaeli'ndeki tesislerinde üretilecek ilk araçların yeni nesil Ford Transit Custom ve Ford Tourneo Custom ailesinin bir tonluk orta ticari dizel, şarj edilebilir hibrit elektrikli ve tam elektrikli varyasyonları olduğu, bu üretimle ağırlıklı olarak ihracat pazarlarının hedeflendiği ifade edildi.

Açıklamada, Ford'un, 2020-2025 yılları içerisinde 1 milyar 390 milyon euroluk yatırım yapması ve 180 bin adetlik bir tonluk ticari araç üretim kapasitesini 405 bine yükseltmesinin öngörüldüğü aktarılarak, firmanın yaklaşık 11 yıllık üretim planını uygulamaya koymasının beklendiği bildirildi.

İstihdama katkı bekleniyor

Kurul'un muafiyet kararının gerekçelerine ilişkin de bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Rekabet Kurulu, verdiği muafiyet kararıyla büyüme ve istihdama katkı sağlayan işbirliklerine olumlu yaklaştığını ve Türkiye'nin otomotiv sektöründe uluslararası ve bölgesel bir üretim merkezi haline getirilmesi yönündeki çabaları desteklediğini bir kez daha ortaya koymuş oldu. Rekabet Kurulunca alınan karar sonrasında, tarafların ortak teknoloji ve bileşenlerin kullanımı ile elde edeceği ölçek ekonomileri ve maliyet etkinliklerinin yanı sıra Türkiye'de yatırıma, istihdama ve üretim teknolojisine sağlanacak katkılar olması beklenmektedir."

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