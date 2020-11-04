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  4. 04 Kasım 2020 09:08

LPG'li araçlara AVM izni yürürlüğe girdi! Ancak tek şart var

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve binaların yangından korunmasına hakkında yönetmelikte değişiklik öngören yönetmeliğe göre, AVM'lerde bulunan kapalı otoparklara LPG sistemli araçların girmesine izin verilecek.

LPG'li araçlara AVM izni yürürlüğe girdi! Ancak tek şart var
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve binaların yangından korunmasına hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı. LPG'li araçların alışveriş merkezlerinin (AVM) kapalı otoparklarına girmesine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı.

LPG'li araçların alınabileceği kapalı otoparklar, 1. bodrum katlardan daha aşağı konumlandırılamayacak. Giriş ve çıkışları diğer araçların alınacağı otoparklardan ayrı olarak düzenlenecek.

Bu otoparkları tescil belgesinde LPG'li olduğu belirtilen ve geçerli muayenesi bulunan araçlar kullanabilecek. Araç giriş-çıkış ve kayıt sorumlusu görevlilerince araçların belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı kontrol edilecek.
 

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