Şaka değil gerçek: 2023 model Tofaş Şahin üretimi başladı

Türkiye'nin bir dönem vazgeçilmez otomobili olan ve "TofAşk" denilerek fenomenleşen Tofaş üretimi Türkiye'den kilometreler ötesinde yeniden başladı.. Fabrikadan görüntüler de geldi.

Türkiye’de bundan 20 yıl önce üretimi sona eren Tofaş Şahin şimdi Türkiye'den kilometrelerce mesafe uzakta yeniden üretim bandına girdi. Mısır ve Etiyopya gibi ülkelerde 10 yılı aşkın süredir üretilip satılmaya devam eden Tofaş Şahinler için isim değişikliği yapılsa da bildiğimiz, hatırladığımız Tofaş Şahin olarak banttan inip yollara çıkıyor.

Üretim haklarını alan markaların belirlediği yeni isimleri ve logolar kullanılıyor. Örneğin Etiyopya’da ilk kez kurulan montaj fabrikasından Holland Docc ismi ve logosuyla satışa çıkıyor.

Etiyopya’da 2023 yılında tekrar sıfır Tofaş Şahin üretimi yapılmaya başlandı.

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, bu sayede Türkiye’den ithal etmek isteyen kişi ve şirketlerin de bu sıfır otomobilleri getirmesinin önü açılacak. Ancak Etiyopya’da uygun fiyatlı olduğu için bu araca büyük bir talep olduğu ve ilk partinin aynı gün tükendiği belirtildi.

250 BİN TL'YE SATILIYOR

Fiyatı ise 13 bin dolar seviyesinde. Yani kabaca 250 bin TL’ye denk geliyor. Ancak ithal edilmesi durumunda nakliye ve gümrük ücretlerinin de ekleneceği açıklandı.

2023 TOFAŞ ŞAHİN'İN ÖZELLİKLERİ

Güç: 80/5500 dev/dk

Ağırlık: 950 kg

Azami hız: 180 km/h

Silindir hacmi: 1.581cc

Bagaj kapasitesi: 460 litre

Lastik boyutları: 185/70/R14

Yakıt kapasitesi: 50 litre

0-100 hızlanma: 13.1 saniye

4 silindir 8 valf üstten tek egzantrikli motor