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  4. 28 Mayıs 2020 11:38

Suzuki'den hem otomobilde hem de motosiklet sahiplerine garanti müjdesi!

Suzuki Türkiye Covid-19 salgını önlemleri çerçevesinde, pandemi süreci boyunca otomobil ve motosikletlerinin garanti süreleri dolan ve servise gelemeyen Suzuki müşterileri için garanti sürelerini uzatıyor.

Suzuki'den hem otomobilde hem de motosiklet sahiplerine garanti müjdesi!
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Suzuki Türkiye, avantajlı alım kampanyalarının yanında sunduğu hizmetlerle de fark yaratmaya devam ediyor. Covid-19 salgını nedeniyle evde kalan kullanıcılara online görüntülü görüşme hizmetiyle destek olan ve Suzuki’m Kapımda uygulamasıyla kullanıcılara evlerinden çıkmadan araç sahibi olmalarını sağlayan Suzuki, mevcut müşterilerini de unutmadı.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde Suzuki, pandemi sürecinde servislere uğrayamayan ve garanti süreleri dolan Suzuki müşterilerinin otomobil ve motosikletleri için ek garanti süresi tanıyor. Bu kapsamda Nisan, Mayıs, Haziran aylarında garantisi dolmuş ve servise getirilememiş Suzuki markalı otomobil ve motosikletler, 18 Temmuz 2020 tarihine kadar garanti kapsamına alındı.

 

 

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