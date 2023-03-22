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Togg'dan T10X modelinin ön siparişi için açıklama

Togg'dan T10X modelinin ön siparişi için açıklama
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Türkiye'nin yerli ve akıllı otomobili Togg T10X için ön sipariş dönemi sürerken Togg'dan bir açıklama geldi.

Ay sonundan itibaren teslimatlara başlayacağını bildirilen Togg için ön sipariş dönemi devam ediyor. Togg'un resmi Twitter hesabından paylaşılan tweette ise aracı satın almak isteyenlerin resmi kanallar dışındaki oluşumlara itibar etmemeleri istendi.

 SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTILAR
Togg'un paylaşımında "Kullanıcılarımızın T10X ön sipariş sürecinde resmi kanallarımız dışındaki oluşumlara itibar etmemesini önemle rica ederiz. T10X için ön siparişler App Store, Google Play ve App Gallery üzerinden kullanıma sunulan Trumore uygulaması ve resmi web sitemiz togg.com.tr üzerinden alınmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler togg türkiye sosyal medya
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