65 yaş üstü ve kronik hastalar için grip aşısı uygulamaya açıldı!

Sağlık Bakanlığı tarafından 65 yaş üstü kişiler ve kronik hastalar için grip aşıları e-Nabız sisteminde tanımlandı.

Grip aşısı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Gelişme, 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalıkları olanları yakından ilgilendiriyor. Bakanlıkça belirlenen riskli gruplara ücretsiz uygulanan grip aşıları, e-Nabız sistemi üzerinden uygulamaya açıldı. Kişiler, e-Nabız üzerinden öncelikli risk durumlarını kontrol edebilecek. İşte grip aşısında son dakika gelişmesinin tüm detayları...

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Bu kapsamda, sistemde aşı tanımlanan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişiler, hekimlerine reçetelerini yazdırıp, bu reçeteyle aşıyı eczanelerden temin edebilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Kabine Toplantısı sonrasında grip aşılarına ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mevsimsel grip sebebiyle yapılacak olan grip aşıları ülkemize ulaştı ve aşı dağıtımına başlandı. Bu konuda da hazırlığımız tam. Yeterli miktarda grip aşımız mevcut." ifadelerini kullanmıştı.