SON DAKİKA
BAKAN KOCA: 6.5 MİLYON DOZ AŞI PAZARTESİ GÜNÜ GELİYOR
  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 24 Ocak 2021 13:59

Bakan Koca: 6.5 milyon doz aşı pazartesi günü geliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6.5 milyon doz aşının pazartesi günü Türkiye'ye ulaşacağını açıkladı.

Bakan Koca: 6.5 milyon doz aşı pazartesi günü geliyor
A+ A-

Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının ikinci partisi Türkiye'ye geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının 2. sevkiyatının ilk bölümü olan 6.5 milyon doz aşının pazartesi günü Türkiye'ye ulaşacağını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." ifadelerini kullandı.

İlk partide Çin'den 3 milyon doz gelmişti. Yeni partide ise 10 milyon doz aşı daha gelecek. Böylece Türkiye toplamda 13 milyon doza ulaşmış olacak.

koronavirüs aşısı , sağlık bakanı fahrettin koca , 10 milyon doz aşı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM