Bakan Koca: 6.5 milyon doz aşı pazartesi günü geliyor

Çinli Sinovac şirketinin geliştirdiği CoronaVac aşısının ikinci partisi Türkiye'ye geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşının 2. sevkiyatının ilk bölümü olan 6.5 milyon doz aşının pazartesi günü Türkiye'ye ulaşacağını duyurdu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." ifadelerini kullandı.

İlk partide Çin'den 3 milyon doz gelmişti. Yeni partide ise 10 milyon doz aşı daha gelecek. Böylece Türkiye toplamda 13 milyon doza ulaşmış olacak.