Bakan Koca müjdeyi verdi! Ek ödeme sistemi değişiyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarına ödenen ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin farkında olduğunu belirterek ''Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon çalışması gündemimizde'' dedi.

Bakan Koca, Sağlık-Sen 6. Dönem 6. Başkanlar Kurulu Toplantısı'na çevrim içi katıldı.

Sendikadan meydana getirilen yazılı açıklamaya gore, Sağlık-Sen Genel Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra 96 şube başkanından oluşan Başkanlar Kurulu'na hitap eden Bakan Koca, esenlik çalışanlarının görevlerine büyük bir kutsiyet atfedildiğini belirtti.

Sağlık çalışanlarının, her yerde sadece kendi vatandaşlarına değil, ihtiyaç zamanında insanlığa sağlık dağıtmak suretiyle gözünü budaktan esirgemeyen bir fedakarlığa sahip bulunduğunu vurgulayan Koca, şöyleki konuştu:

"Dünyanın dört bir yanındaki afetlerde Türk bayrağını göğsünde taşıyan kahraman sağlık personelimizi en ön saflarda görmek artık rutinimiz oldu. Komşu ülkelerimizde yaşanan istikrarsızlıkları fırsat bilip, oralarda varlık sebepleri bizce malum ülkelerin aksine, Türk insanı, oralara hep elini uzatmıştır. Bu hususta da sıhhat çalışanlarımız üstüne düşeni hep yapmıştır."

Salgın sürecinde sağlık çalışanlarının her gününün başka bir zorlukla geçtiğine işaret eden Koca, sıhhat mensuplarının, hayat vermek adına kendi hayatlarını feda ettiğinin vurguladı.

Bakan Koca, sözlerine şöyleki devam etti:

"Sağlık personelleri, polikliniklerde, acele servislerde, yoğun bakımlarda saatlerce maske, tulum, gözlük giyerek ve en insani gereksinimlerini geciktirerek ter akıtmaktadır. Tüm koruyucu tedbirlere rağmen pandemiden etkilenenler yine esenlik çalışanlarımız oldu. Bu dönemde oldukça sayıda personelimizi kaybettik. Ebediyete uğurladığımız meslektaşlarımızın acılarını yaşamayı ve iyileşerek aramıza katılan arkadaşlarımızın mücadelemize tekrar yardımcı vermesinin tesellisiyle işlerimize asla aksatmadan devam ettik.

Virüsle savaşma adına hakimiyeti elde tutmanın gayreti arasında olduk. Tek bir boşluk bırakmadan, evimizdeki hastanın takibinden yoğun bakımdaki en ağır hastanın takibine kadar her aşamada sağlık mensuplarının fedakarlığını ve adanmışlığını görmek olası. Bizim için zaten malum bu tavrı, pandemi sürecinde de bütün yurttaşlarımız yaşayarak gördü."

"EK ÜCRETLERDE HAKKANİYETSİZLİĞİN FARKINDAYIZ"

Koca, sıhhat personellerinin özlük haklarına ilişik de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlık çalışanlarımızın özlük haklarının gönlümüzden geçen karşılığını veremediğimizi burada yine ifade etmek istiyorum. Ancak ülkemizin mevcut mali imkanları dahilinde en iyiyi vermeye gayret ediyoruz. Ayrıca personelin almış olduğu ek ücretlerde hakkaniyet eksikliğinin de farkındayız. Daha adaletli bir ek ödeme sisteminin getirilmesi adına köklü bir revizyon emek harcaması gündemimizde. Nöbet ücretlerinin düşüklüğü ve farklı yorumlanabilen mevzuat sebebiyle yapılan farklı ödemeler konusunun da farkındayız. Bu hususta yapılacak düzenlemelerde tarafların desteğine de ihtiyacımız var."

Sağlık mensuplarının yükünün giderek arttığını belirten Bakan Koca, personel sayısının artırılması ve yurt içinde adil dağılımın temini için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini bildirdi.

Koca, geçmişte çeşitli istihdam modelleriyle bu açığın kapatılmaya çalışıldığına dikkati çekerek, "Ancak istihdam şekillerinin farklılığı aynı yerde yan yana çalışan personeller içinde özlük hakları açısından da farklılıklara sebep olmuştur. Bu farklılıkları vakit içerisinde ortadan kaldıracak yasal düzenlemeler mevzusunda yüce Meclisimizden beklentilerimiz var." açıklamasında bulunmuş oldu.

Sağlık çalışanlarının sorunlarının bilincinde olduklarını aktaran Koca, sorunların çözümü için yoğun bir emek verme içinde olduklarını vurguladı.

Bakan Koca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışanların haklarının iyileştirilmesi konusunda kararlılık mevcuttur. Ancak yaşanan pandemi ve bunun getirmiş olduğu ekonomik dalgalanma birçok hedefi geciktirmiştir. Neticede Meclisimiz, Kabinemiz, bürokrasimiz, çalışanlarımız ve çalışanlarımızın sözcüsü olan sendikalarımız ile iş donanması içinde taleplerimizin rahat karşılandığı günlere yakında kavuşacağımıza inanıyorum. Bu anlamda sağlık çalışanlarımızın sesini ses birliği haline getirip, önümüzdeki dönemde çözüm getirme noktasında bir sinerji oluşturarak, yoğun bir emek verme içerisinde olacağımızdan güvenilir olabilirsiniz.

Pandemi sürecinde neler yaptığımızı, sağlık çalışanlarının neleri başardığını sadece ülkemiz değil bütün dünya gördü. Her türlü fedakarlığı gösteren sıhhat çalışanlarımızın çok şeyi hak ettiğine inanıyorum. Burada ses donanması halinde sorunları çözeceğimize inanıyorum. Sorunlarınızın bilincinde olduğumuzun bilinmesini isterim."

Başkanlar Kurulu vesilesiyle, Sağlık-Sen teşkilatına hitap etmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Koca, çalışmaların başarı ve hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

"BİZİM MÜCADELEMİZ EMEĞİN VE ALIN TERİNİN MÜCADELESİ"

Sendika Genel Başkanı Semih Durmuş da sağlık mensuplarının ücret adaletsizliğinden sözleşmeli istihdam türüne kadar birçok sorunu bulunduğunu söylemiş oldu.

"Bizim mücadelemiz emeğin ve alın terinin mücadelesi." diyen Durmuş, artık kronik hale gelen sorunların çözümü için ivedilikle adım atılmasını istedi.