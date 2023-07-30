Bakan Koca ''Ücretsiz olacak'' demişti; zam geldi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ücretsiz olacağını söylediği rahim ağzı kanserini önleyen HPV aşısına zam geldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 2022'nin kasım ayında ücretsiz olacağını açıkladığı HPV aşısının 4 valanlısı 1858 TL, 9 valanlısı 2 bin 575 TL'ye yükseldi.



Evrensel'in haberine göre, sağlık meslek örgütleri, Sağlık Bakanlığından kanseri önleyen HPV aşısının ulusal aşı takvimi içine alınarak birçok ülkede olduğu gibi ücretsiz olarak uygulanmasını talep ediyor.



HPV aşısının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından ücretsiz karşılanmaması talebiyle dava açan kadınların hukuk mücadelelerini kazanmasının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaşın üstüne ücretsiz HPV aşısı yapılması çalışmalarına başladıklarını söylemişti.

İzmir Tabip Odası HPV aşısının önemine dikkat çekerek sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: “HPV aşısı, can kurtaran bir aşıdır. İnsanların sağlığını korumak devletin yasal görevidir. HPV aşısı ücretsiz olarak hekim kontrolünde yapılmalıdır. HPV aşısı için ödeme yapamayan insanlarımız kanser riskiyle baş başa bırakılamaz.”

Evrensel