Bakan Koca'dan o iddialara yanıt

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası asılsızdır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemde yer alan Hepatit A aşılarıyla ilgili ortaya çıkan iddialara ilişkin yanıt verdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Halen stoklarımızda 312.000 doz Pediatrik Hepatit A Aşısı bulunuyor. 1 Milyon doz aşının alım süreci ise devam ediyor. Buna mukabil, bir de Hepatit A aşısı sıkıntısı olduğu iddiası mevcuttur ve asılsızdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.