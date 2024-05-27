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Beş yaşındaki çocuğa biyonik kahraman kolu takıldı

Beş yaşındaki çocuğa biyonik kahraman kolu takıldı
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ABD'de sol eli eksik olarak dünyaya gelen bir çocuğa 5 yaşında 3D yazıcı ile üretilen ve bir Marvel karakteri olan Iron Man'in kolunun replikası olan bir protez kol takıldı.

Protez, kas kasılmalarını algılayıp biyonik el hareketlerine dönüştüren özel sensörler kullanıyor.

Biyonik kahraman kolu takılan çocukların çoğu yedi yaş ve üzerinde, ancak Jordan’ın yaşına göre iri cüssesi ve yüksek IQ’su kolu kullanmasını kolaylaştırdı.

Jordan artık scooter’ını tutup gezintiye çıkabiliyor.

Sol eli eksik doğan Jordan’ın annesi Ashley Marotta şunları söyledi: “Bir anne olarak çocuğunuzun sadece mutlu olmasını istersiniz, o genel olarak mutlu ve dirençlidir, ancak kahraman kolu takıldıktan sonra havalara uçtu.Öğretmenlerine ve arkadaşlarına göstermek için hemen okula gitmek istedi. Daha mutlu veya daha heyecanlı olamazdı.“

Open Bionics’in kurucu ortağı Samantha Payne, “Jordan için çok mutluyuz ve yeni Iron Man kolunu nasıl kullanacağını görmek için sabırsızlanıyoruz” dedi.

 

Etiketler Marvel iron mal biyonik kol 3D baskı protez
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